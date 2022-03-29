وزير الزراعة يبحث مع سفير زامبيا بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توبلي لوبايا، سفير زامبيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث معهم سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين.

واستعرض وزير الري، خلال اللقاء، حجم التعاون ما بين الدولتين، حيث توجد مزرعتين مشتركتين لمصر في زامبيا، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون بما يليق بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا

أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الأفارقة في جميع المجالات وخاصة الزراعة.

وبحث القصير مع السفير الزامبي التعاون في مجالات الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية والداجنة ومجال نظم الري الحديث والاطلاع على التجربة المصرية في ذلك وكذلك الأمصال واللقاحات والقوافل البيطرية وتوسيع التعاون في مجال المزارع المشتركة لرفع إنتاجية المحاصيل الزراعية وأيضا في مجال البحوث الزراعية وتقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات.

من ناحيته، أعرب السفير الزامبي، عن ترحيبه بلقاء وزير الزراعة وعلى المناقشات التي تمت خلال اللقاء وما طرحه الوزير من نقاط مهمه كإطار للتعاون بين البلدين وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء لجنة فنية مشتركة من الدولتين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه كما تم الاتفاق على استغلال المزارع المصرية في زامبيا لنشر تكنولوجيا الزراعة الحديثة.