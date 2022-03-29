الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

طبيب أورام يكشف أعراض سرطان الكبد وطرق علاجه

سرطان الكبد
سرطان الكبد

اطلقت وزارة الصحة مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الكبد وتم تحديث بروتوكول علاجه بإدراج نوعين من أدوية السرطان تؤخذ عن طريق الفم، وتم تدريب الأطباء بوحدات الفيروسات الكبدية على البروتوكول ا المحدث.

ويتحدث الدكتور خالد نجيب استشاري العلاج الكيميائي للاورام عن عن سرطان الكبد:

ما هو سرطان الكبد؟

سرطان الكبد الأولي ورم خبيث يبدأ في الكبد له أنواع مختلفة، سرطان الخلايا الكبدية (HCC) ،الورم الكبدي وهو النوع الأكثر شيوعًا ويبدأ في خلايا الكبد.

يبدأ سرطان القنوات الصفراوية في الخلايا المبطنة للقنوات الصفراوية التي تربط الكبد بالأمعاء والمرارة.

الساركوما الوعائية والتي تبدأ في الأوعية الدموية وهذا نوع نادر من سرطان الكبد ومن المرجح أن يحدث لدى الأشخاص فوق 70 عامًا. 

السرطان الثانوي في الكبد هو السرطان الذي بدأ في جزء آخر من الجسم وانتشر إلى الكبد.

ما هي أعراض سرطان الكبد؟

الضعف والتعب.

ألم في البطن.

انتفاخ البطن بسبب تراكم السوائل (الاستسقاء). 

ألم في الكتف الأيمن.

فقدان الشهية.

الشعور بالمرض .

فقدان الوزن الغير مبرر.

اصفرار الجلد والعينين.

حركات الأمعاء.

الحمي.

ما أسباب الإصابة بسرطان الكبد؟

يمكن لفيروسات التهاب الكبد B أو C التي تؤدي إلى عدوى مزمنة أن تسبب سرطان الكبد هذا هو أكبر عامل خطر معروف للإصابة بسرطان الكبد الأولي هناك عوامل أخرى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد ، مثل: 

مرض الكبد الدهني.

 الاضطرابات الوراثية.

داء ترسب الأصبغة الدموية.

داء السكري من النوع 2.

التهاب الكبد B أو C.

البدانة.

التدخين.

التعرض لبعض المواد الكيميائية.

كيف يتم تشخيص سرطان الكبد؟

تشمل اختبارات تشخيص سرطان الكبد وسرطان الكبد الثانوي ما يلي: 

تحاليل الدم:

يمكن أن تتحقق اختبارات الدم من مدى كفاءة عمل الكبد ومدى تجلط الدم وكذلك فحص بعض المواد الكيميائية المعروفة باسم علامات الورم او الاصابة بالتهاب الكبد Bأو C  وأي مشاكل وراثية. 

الموجات فوق الصوتية:

الطريقة الأكثر شيوعًا للبحث عن سرطان الكبد الأولي ، تنتج الموجات فوق الصوتية صورًا للعضو، ويمكن أن تظهر حجم وموقع الأنسجة غير الطبيعية في الكبد. 

التصوير بالرنين المغناطيسي:

ينتج عن التصوير بالرنين المغناطيسي صور مقطعية مفصلة للجسم، ويمكن أن يظهر مدى انتشار الورم وما إذا كان يؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية حول الكبد. 

المسح الذري:

يعد التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني او المسمي بالمسح الذري مهم جدا حيث ينتج عنه صور ملونة ثلاثية الأبعاد توضح مكان وجود أي سرطانات في الجسم. 

ما هو علاج سرطان الكبد؟

العلاجات الأكثر شيوعًا لسرطان الكبد الأولي هي استئصال الورم والعلاج الكيميائي الذي يتم توصيله مباشرة إلى السرطان. 

العلاج البيولوجي:

مجموعة من العلاجات التي تعمل ضد الخلايا السرطانية إما عن طريق إيقاف نموها أو وظيفتها ، أو بمساعدة جهاز المناعة في الجسم على تدميرها يستخدم في كل من السرطانات الأولية والثانوية في الكبد ، ويمكن استخدامه مع أو بعد علاجات أخرى للسرطان. 

العلاج الإشعاعي:

يعرف هذا العلاج أيضًا باسم التجميد الإشعاعي ، ويستهدف أورام الكبد مباشرة بجرعات عالية من الإشعاع الداخلي في حبيبات صغيرة يتم استخدامه لكل من السرطانات الأولية والثانوية في الكبد عندما لا يمكن إزالة الأورام بالجراحة.

سرطان الكبد مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد وزارة الصحة الفيروسات الكبدية العلاج الكيميائي

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