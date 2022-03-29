طب بشري سوهاج تنظم دورة تدريبية عن قراءة رسم القلب لطلاب الامتياز

نظم قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، دورة تدريبية عن "قراءة رسم القلب" بالتعاون مع أسرة صحتنا وطلاب من أجل مصر، والتي استهدفت أطباء الامتياز وطلاب السنوات النهائية، وحاضر بها الدكتور علاء غالب مدرس أمراض القلب بالكلية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إنه يتم عقد هذه الدورات داخل الجامعة بهدف تطوير وتحديث مستوى التدريب المهني لمقدمي الخدمة الصحية، ورفع كفاءة الطلاب لتخريج أطباء مميزين وعلى درجة كبيرة من الخبرة والمهارة.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، إن الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات وورش عمل يتم عقدها على مدار العام داخل الكلية، بهدف إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية تمكنهم من تحمل مسؤولية التصدي للمشاكل الصحية في مجتمعهم، ووضع وتنفيذ الخطط الملائمة للوقاية من تلك المشاكل والسيطرة عليها وتجنب عواقبها ومضاعفاتها.

وأضاف الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الدورة التدريبية استمرت على مدار يومين وشارك بها أكثر من 150 طالب وطبيب، مؤكدًا على أن مهنة الطب تحتاج إلى الممارسة المستمرة والمزيد من التعلم والتطوير، وهذا يتم من خلال اقتران الدراسة بالتطبيق العملي.

وأوضح الدكتور علاء غالب، أن البرنامج التدريبي تضمن التعريف بكيفية قراءة رسم القلب والتعامل مع الحالات القلبية المرضية والغير طبيعية، بالإجراءات المتقدمة من أدوية وكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى شرح تشريح وفسيولوجيا القلب، موجات تخطيط القلب الطبيعية والنشاط الكهربائي للقلب، وتدريبهم على التعامل في حالات توقف النبض وتشخيص الجلطات والذبحات الصدرية وعلاجها.