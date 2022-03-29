الاستعلام عن صحة طفلين صدمتهما سيارة ببنى سويف

أمرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الثلاثاء، بالاستعلام عن صحة طفلين دهستهما سيارة ملاكي بالقرب من الوحدة المحلية ، بمركز إسنا.

كان تلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة ملاكى فى طفلين كانا فى طريقهما إلي المدرسة بجوار الوحدة المحلية لقرية الشغب جنوب المحافظة، مما أسفر عن إصابة الطفلين "أشرقت.ص.ب" 7 سنوات، وشقيقها "محمد.ص.ب" 12 سنة، وذلك بكدمات وجروح طفيفة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.