الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 3 أطنان دقيق أبيض قبل حجبها عن التداول بالإسكندرية

دقيق أبيض
دقيق أبيض

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 3 أطنان "دقيق أبيض" داخل مخزن بدون ترخيص مجهولة المصدر بدون مستندات دالة عليه تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة حجب سلع غذائية بقصد رفع سعرها.

وتلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية، لحيازته كمية من الدقيق الابيض مجهول المصدر قبل حجبه عن الأسواق لرفع سعره.

تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 3 أطنان "دقيق أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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