الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض أول لـ«فليحيا أبو الفصاد» و«نص نعل» بـ«القومي للسينما»

عرض أول لـ«فليحيا
عرض أول لـ«فليحيا أبو الفصاد

أقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز العرض الأول للفيلم الروائي القصير “فليحيا ابو الفصاد” إخراج حازم مصطفى والفيلم التسجيلي “نص نعل” إخراج أحمد إبراهيم.

أقيمت العروض بمركز ثروت عكاشة الثقافي الذي يشرف عليه الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما.

277292711_1746537542221181_7234070888444444628_n
عرض أول لـ«فليحيا أبو الفصاد

فيلم "فليحيا أبو الفصاد" بطولة منى أبو سميرة ويوسف حسام  ومدير التصوير نادر جلال ومونتاج غادة سراج الدين ومكياج وصوت بسام فرحات ومديرا إنتاج منيرة فهيم ومحمد الشوباري ومخرج منفذ دينا الزاهر وتصحيح ألوان طارق نظير.

وتدور أحداث الفيلم في فترة التسعينيات، حول الطفل مازن الذي يخطط للاحتفال بعيد ميلاده، رغم اعتراض جدته، مما يخلق صراعا بين الطرفين.

276945957_1343256459482115_4205696714177439149_n
عرض أول لـ«فليحيا أبو الفصاد

وعقب عرض الأفلام أقيمت  ندوة بمشاركة المخرجيين أدارها الناقد احمد النبوى وتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.

عرض أول لـ�فليحيا أبو الفصاد
عرض أول لـ�فليحيا أبو الفصاد
عرض أول لـ�فليحيا أبو الفصاد
عرض أول لـ�فليحيا أبو الفصاد
أحمد إبراهيم نور الجمهور مكي المقرر يوم الاحتفال الفيل عام ا القومي لثقافة الطفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

ستوديو تحليل ضخم.. أون تايم سبورت ON TIME SPORTS تنقل مباراة مصر والسنغال

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء بالأسواق المصرية 29-3- 2022 في جميع المصانع

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

وزير الأوقاف يوجه بصرف 30 ألف جنيه لأسرة إمام توفي بالمسجد في الشرقية

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

قال "الضفة بدلاً من يهودا والسامرة".. هل تخلى "بينيت" عن مباديء اليمين؟

تقرير «مدار»: المُستوطنون كثفوا اعتداءاتهم على الأراضى الفلسطينية خلال العام الماضى

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية