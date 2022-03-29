عرض أول لـ«فليحيا أبو الفصاد» و«نص نعل» بـ«القومي للسينما»

أقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز العرض الأول للفيلم الروائي القصير “فليحيا ابو الفصاد” إخراج حازم مصطفى والفيلم التسجيلي “نص نعل” إخراج أحمد إبراهيم.

أقيمت العروض بمركز ثروت عكاشة الثقافي الذي يشرف عليه الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما.

عرض أول لـ«فليحيا أبو الفصاد

فيلم "فليحيا أبو الفصاد" بطولة منى أبو سميرة ويوسف حسام ومدير التصوير نادر جلال ومونتاج غادة سراج الدين ومكياج وصوت بسام فرحات ومديرا إنتاج منيرة فهيم ومحمد الشوباري ومخرج منفذ دينا الزاهر وتصحيح ألوان طارق نظير.

وتدور أحداث الفيلم في فترة التسعينيات، حول الطفل مازن الذي يخطط للاحتفال بعيد ميلاده، رغم اعتراض جدته، مما يخلق صراعا بين الطرفين.

عرض أول لـ«فليحيا أبو الفصاد

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة بمشاركة المخرجيين أدارها الناقد احمد النبوى وتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.

عرض أول لـ�فليحيا أبو الفصاد