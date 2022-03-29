«التخطيط»: استهداف 50 سيدة سنويًا لدعم صادرات منتجاتهن

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في عدد من الموضوعات البارزة كتمكين المرأة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد، بريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، لبحث سبل تعزيز التعاون واستعراض جهود الدولة المصرية، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 والمنعقدة على مدار يومي 29 و30 من مارس الجاري، تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل" بدبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع اختتام فعاليات "إكسبو 2020 دبي".

وحول تمكين المرأة، أشارت السعيد، إلى إطلاق مبادرة "She Trades"، لافتة إلى استهداف 50 سيدة سنويًا في منافسة لتقييم منتجاتهن وجودتها وإمكانية تصديرها، مع تقديم الدعم لهن في تصدير منتجاتهن بمساعدة البنك الإسلامي للتنمية، لتعزيز التجارة والصادرات لعدد من النساء كل عام.

وأشارت السعيد، إلى أن مصر تستهدف الاستثمار في مجموعة من المشروعات الخضراء "قليلة الانبعاثات خلال الفترة القادمة".

وأوضحت السعيد، أن الحكومة قامت بالاستثمار بشكل ضخم في بناء البنية التحتية وتمهيد المجال أمام القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص للتوسع في أنشطته ومشاركته في الاقتصاد في المجالات كافة.

من جهتها، أكدت بريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، على رغبة “أونكتاد” على تعميق التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية كافة، ودعم الجهود المصرية لتحقيق أهدافها التنموية.

وأكدت جرينسبان، على وجود مساحات كبيرة للتعاون مع مصر في المشروعات الخضراء وبناء القدرات ودعم القطاع الخاص.

وتشارك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات قمة الحكومات 2022.

وتتضمن مشاركة الدكتورة هالة السعيد، حضور الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة في الحكومة، وكذلك حضور والمشاركة في جلسة خاصة بعنوان "فلسفة القيادة الحكومية، حوار مع وزيرات عربيات"، وحضور جلسة بعنوان "الأسواق الناشئة: من الحدود إلى المستقبل".

كما تتضمن مشاركة وزيرة التخطيط في اليوم الثاني من الفعاليات المشاركة في جلسة التكريم الخاصة بجائزة التميز العربي.