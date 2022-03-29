افتتاح مکتب لدعم الابتكار ونقل التكنولوجيا ونادي ريادة الأعمال

افتتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية مكتب لدعم الابتكار ونقل التكنولوجيا “TICO” ونادي ريادة الأعمال “Club-E” بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب الجديدة، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة منى محمود عبد اللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمي ومدينة الأبحاث العلمية، ضمن التوجيهات الرئاسية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال فى جميع ربوع مصر، وحضر الافتتاح الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، والدكتورة شيرين عبد القادر، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتورة آیه جمال، معاون محافظ الإسكندرية، والدكتور علاء إدریس، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، والدكتور تامر حموده، المشرف على قطاع تنمية الابتكار والتسويق، وقيادات من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات وأكاديمية البحث العلمي ورجال الصناعة وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمدينة.

وفي كلمته أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي أن مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا هي مبادرة ممولة من الأكاديمية تم إطلاقها على نطاق تجريبي في 2013، ثم تم تطوير والتوسع في التجربة وتعميمها على المستوى القومي حيث بلغ عدد المكاتب 60 مكتب في معظم الجامعات والمراكز البحثية وأيضًا أحد تلك المكاتب يقع داخل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإنتاج الحربي، وذكر سيادته عدد نوادي ريادة الأعمال بالجامعات والمراكز البحثية وقد بلغ 50 نادي ريادة أعمال على مستوى جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن الهدف من البرنامج هو إنشاء نظام مؤسسي للتعرف على الاحتياجات الصناعية ومحاولة إيجاد حلول علمية لها بالإضافة إلى تزويد برنامج الحاضنات بالتكنولوجيات المتوفرة في الجامعات، ومراكز البحث العلمي الموجود بها المكاتب من خلال الشبكة المتوافرة في معظم الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأضاف أننا نجحنا في تدويل شبكات نقل التكنولوجيا في مصر من خلال التعاون مع الإسكوا وماليزيا وأمريكا والصين ووظفنا ذلك لبناء القدرات المصرية من خلال منح من هذه الجهات.

وأضاف صقر، أن التعاون بين الأكاديمية ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية يأتي ضمن استراتيجية الأكاديمية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث تتمثل رسالة الأكاديمية في تهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوظيف الفعال للطاقات العلمية والتكنولوجية وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية، وتدعيم الروابط وتقوية التلاحم بين مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي وجهات الإنتاج والخدمات، والعمل على إشراك القاعدة العلمية والتكنولوجية في النقل المؤثر للتكنولوجيات المتقدمة، وتعميق الاتصالات وتنمية التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، وتنمية الابتكارات الوطنية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار من حماية حقوق الملكية الفكرية، وأضاف سيادته أنه في ضوء هذه الأهداف، تقدم الأكاديمية حزمة برامج وأنشطة موجهة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار.

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة وفاء محمد، المدير التنفيذي لمكاتب التايكو ونوادي ريادة الأعمال أنه بلغ إجمالي التمويل لإنشاء مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا داخل مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية مليون و200 ألف جنيه، وأيضاً تم توقيع عقد لإنشاء نادى ريادة الأعمال بمدينة الأبحاث العلمية بتمويل قدره مليون جنيه وذلك لدعم ريادة الأعمال.

وأكدت أن الأكاديمية أطلقت مبادرة "نوادي ريادة الأعمال" لتكون هي المكون الرابع لأي مكتب نقل تكنولوجيا (تايكو) تابع للأكاديمية في ربوع مصر المختلفة، حيث تهدف نوادي ريادة الأعمال إلى توفير قناة يمكن للطلاب من خلالها الوصول إلى موارد ريادة الأعمال، والتواصل مع رواد الأعمال المجتمعية، ومشاركة الأفكار، النادي مخصص لتعزيز التفاهم حول الأعمال التجارية الجديدة والصغيرة، من خلال تقديم فرص للتواصل والتعلم وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال.

واختتم اليوم بتقديم الجوائز للفائزين في مسابقة الأفكار الإبتكارية التطبيقية والتي أطلقها مكاتب التايكو من خلال أكاديمية البحث العلمي، كما تم تكريم الدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد من قِبل نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور ياسر رفعت والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي على الجهود المبذولة في إدارة مكاتب التايكو ونوادي ريادة الأعمال.