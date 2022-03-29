لتسليم 3825 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة.. محافظ المنوفية يستقبل وزير القوى العاملة

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك في إطار جولته داخل المحافظة، لتسليم 3825 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة، و43 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة، و كراسي متحركة وماكينات خياطة للمتدربين الراغبين في إقامة مشروعات وذلك في إطار مبادرة مصر بكم أجمل.

وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية

وقال وزير القوى العاملة أن جولة، اليوم، تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها ضمن الفئات الأكثر احتياجا وحمايتها في حالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة ، فضلاً عن رعاية أبنائنا من ذوي الهمم وتوفير فرص عمل لهم توفر لهم حياة كريمة

من جانبه رحب المحافظ بالوزير، مشيدا بدوره في خدمة أبناء المحافظة ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، قد شهد مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة قناة السويس للحاويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، تحقق استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وشروط وظروف عمل أفضل للعاملين، فضلا عن تحقيق مزايا مالية أفضل من ناحية الأجور والبدلات والمنح السنوية التي تصرف لهم، بالاضافة إلي الحفاظ علي كافة المزايا العينية الحالية.

وقع الاتفاقية عن الشركة ستيفين يوجالنجام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ومثل اللجنة النقابية كل من أحمد الجوهري رئيس اللجنة، تامر غانم نائب الرئيس، ومحمد عبد الله الأمين العام، ومحمد علي عبد الفتاح أمين الصندوق ، وأحمد رجب سيد مساعد الأمين العام ، وأحمد إبراهيم البحيري مساعد أمين الصندوق، وأعضاء اللجنة: محمد السيد ابراهيم ،محمد حسن أبو حشيش ، ومحمد سمير الروضي، ومتولي البشبيشي، وعبد الرحمن العزبي.