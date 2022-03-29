الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية الأوكرانى: القوات حررت بلدة إربين شمال كييف

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، أن القوات الأوكرانية "حررت" بلدة إربين، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة كييف، من القوات الروسية.

وقال "موناستيرسكي"، في تصريحات تلفزيونية: "القوات المسلّحة تتقدّم والشرطة تتقدم وتمشط فورًا الشوارع بشكل كامل لذلك، فإن البلدة تحررت الآن، لكن لا يزال الوجود فيها خطيرًا".

وفي رسالة مصورة بثّت مساء الإثنين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "المحتلين يُطردون من إربين، يُطردون من كييف، لكن، من السابق لأوانه الحديث عن أمن في هذا الجزء من منطقتنا، المعارك مستمرة، القوات الروسية تسيطر على شمال منطقة كييف، ولديها موارد وقوى بشرية".

وقالت نائب وزير الدفاع جانا ماليار، للتلفزيون الأوكراني، إن "العدو يحاول اختراق كييف وإغلاق الطرق"، مؤكدة أن "الدفاع عن كييف" مستمرّ.

روسية وزير الداخلية وزير الدفاع روسي الداخلية

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