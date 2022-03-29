ضعف المياه بخطوط مدينة جرجا بسوهاج لمدة 16 ساعة.. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ضعف المياه لمدة 16 ساعة عن مدينة جرجا وقرى بندار الرملية والعوامر قبلي والعوامر بحري والجواهين وبيت داوود وبيت الخريبي والمجابرة، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس في تمام الحادية عشر حتى الثالثة من عصر يوم عصر يوم الأربعاء 30 مارس الجاري.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه سوهاج، مضيفًا أن ذلك يأتي بسبب القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه العكرة قطر ٩٠٠ مم بمحطة مياه جرجا السطحية المرشحة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وشدد رئيس "مياه سوهاج" على القائمين بتلك الأعمال ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإعاده ضخ المياه للمواطنين فور الانتهاء من الأعمال الجارية.

وأوضحت مها غازي، مدير إدارة الإعلام بشركة مياه سوهاج، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة "الواتساب" أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg، وأنه تم تجهيز ٤ سيارات مياه نقية مجانًا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.