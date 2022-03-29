الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضعف المياه بخطوط مدينة جرجا بسوهاج لمدة 16 ساعة.. اليوم

مياه سوهاج
مياه سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ضعف المياه  لمدة 16 ساعة عن مدينة جرجا وقرى بندار الرملية والعوامر قبلي والعوامر بحري والجواهين وبيت داوود وبيت الخريبي والمجابرة، اليوم  الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس في تمام الحادية عشر حتى الثالثة من عصر يوم عصر يوم الأربعاء 30 مارس الجاري.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه سوهاج، مضيفًا أن ذلك يأتي بسبب القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه العكرة قطر ٩٠٠ مم بمحطة مياه جرجا السطحية المرشحة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وشدد رئيس "مياه سوهاج" على القائمين بتلك الأعمال ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإعاده ضخ المياه للمواطنين فور الانتهاء من الأعمال الجارية.

وأوضحت مها غازي، مدير إدارة الإعلام بشركة مياه سوهاج، أن الشركة تتلقى شكاوى  المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة "الواتساب" أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg، وأنه تم تجهيز ٤ سيارات مياه نقية مجانًا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

مياه سوهاج
مياه سوهاج
غدا الصرف الصحي مارس صلاح الدين على مستشفى سيارات المواطنين مصر مصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

ويل سميث يعتذر رسميا عن «صفعة الأوسكار»: سلوكى غير مقبول ولا يُغتفر

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

الإعدام لـ3 اختطفوا عاملة واغتصبوها فى سمنود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير