الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السياحة تعقد اجتماعا تعريفيا مع القائمين على برنامج «التمويل الأخضر»

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

أقيم اجتماعا تعريفيا مع القائمين على برنامج "التمويل الأخضر لصناعة الضيافة وقطاع الفنادق في مصر" والذي تموله مؤسسة التمويل الدولية IFC بهدف دعم إعادة تأهيل الفنادق الخضراء وتعزيز وتمويل التحولات الخضراء.وذلك على هامش الاجتماع الـ ٤٨ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية. 

 

وحضر الاجتماع الدكتورة نشوي طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة وساندرا فريد المستشار الاقتصادي لوزير السياحة والآثار والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات وعدد من ممثلي غرفة الفنادق وممثلي كبري الفنادق المصرية.

 

وأكدت الوزير مفوض داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات بالوزارة على أهمية هذا اللقاء والذي يعد فرصة كبيرة لتوفير التسهيلات المالية للفنادق في مصر  وإقامة سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى التحول الأخضر وتحفيز وإنتعاش القطاع السياحي.

 

من جانبها قالت الددكتورة  نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، إن المؤسسة أبدت استعدادها التام للتعاون مع الفنادق المصرية التي تسعي إلى الحصول على شهادات بيئية والتحول إلى مصادر طاقة مستدامة.

 

فيما أشارت ساندرا فريد المستشار الاقتصادي لوزير السياحة والآثار إلى أن اللقاء تناول بحث خلق آليات تمويل مختلفة للقطاع السياحي بهدف الوصول إلى بنية تحتية خضراء ومستدامة، وإطلاق مبادرات مختلفة في هذا الصدد.

 

وخلال الاجتماع استعرضت  ناتليا بايونا Natalia Bayona رئيس وحدة الإبداع والتعليم والابتكار بمنظمة السياحة العالمية  من خلال عرض تقديمي أوجه التعاون التي يمكن العمل عليها مع مصر في إطار تحقيق الهدف المرجو من البرنامج.

 

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي بالتنسيق مع الأمانة العامة للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، الأمر الذي يؤكد شراكة بناءة ومثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية الـ IFC  وهي واحدة من مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في البلدان النامية.

وزير السياحة والآثار السياحة العالمية التمويل الأخضر لصناعة الضيافة وتمويل التحولات الخضراء صناعة الضيافة السياحة

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وائل لطفي

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