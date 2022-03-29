حملات تموينية لضبط تجار السوق السوداء بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية على الأسواق، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بنحو ٥٠ شيكارة كيماوي مدعم بمركز بدر قام أحد الأشخاص بتجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، و٥٧ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وكذا ضبط جزار يعرض لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحل غير معلن عن أسعار بيع السلع.

وبمركز كوم حمادة تم ضبط ١٠٠ صفيحة سمنة زنة الصفيحة ١١ كجم باجمالي ١١٠٠ كجم في أحد مخازن بيع المواد الغذائية مجهولة المصدر، و١٠٠٠ جوانتي في أحد المصانع بدون ترخيص، وتم تحرير محضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص، و٩ محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.