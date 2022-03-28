الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أخذوا كاميرات المراقبة».. السطو على محل فى المنوفية وسرقة 200 ألف جنيه

خزنة المحل
خزنة المحل

تمكن مجهولون من سرقة محل أدوات منزلية في مدينة الباجور، التابعة لمحافظة المنوفية، والسطو على مبلغ 200 ألف جنيه وجهاز المراقبة في المحل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
وأكد حسين موسى صاحب المحل أن واقعة السرقة حدثت صباح اليوم حوالي السادسة صباحا بعد قيام مجهول من فتح باب المحل والدخول وفتح الخزينة، والاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه كانوا بداخلها، وخرج وهرب من المكان، ورصدته بعض كاميرات المراقبة خارج المكان ولكنها لم تحدد ملامحه بعد.
وأوضح صاحب المحل المسروق في مدينة الباجور أنه قام بتحرير محضر في مركز الشرطة بما حدث، مشيرا إلى أن تلك الأموال المسروقة كانت جمعية، قبضها أمس ووضعها داخل الخزينة حتى الصباح، مؤكدا على أنه كان ينوي وضعها اليوم في حسابه الشخصي في البنك ولكن الجاني لم يمهله ذلك وقام بالسطو على الخزينة.

محافظة المنوفية تحقيق مجهولين شرطة النيابة

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