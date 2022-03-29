الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«قوى عاملة النواب»: مشروع قانون العلاوات جاهز للعرض على الجلسة العامة

النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة كافة مواد مشروع قانون تعجيل استحقاق العلاوات الدورية للعاملين بالدولة سوار المخاطبين أو غير مخاطبين، وتم إعداد التقرير النهائي حوله، ليتم مناقشته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

وأشار منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن القانون الجديد نص على زيادة المعاشات بنسبة 13%، لافتا إلى أن القانون يحقق عدالة اجتماعية لشريحة كبيرة من المواطنين، في ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي كان لها تأثير سلبي على أسعار العملة والسلع والمنتجات.

وأكد وكيل اللجنة، أن مشروع القانون الجديد، حفظ حق جميع العاملين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أو غير المخاطبين، وكذلك أصحاب المعاشات، والذين سيخرجون في الفترة من أول أبريل المقبل وحتى 30 يونيو، قائلا: لن يضار أصحاب المعاشات من القانون الجديد.

ويستأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلساته العامة، بأخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين تضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، مشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازتة بشأن مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من/ وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

كما يناقش مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط (تحيا مصر1).

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