الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رمضان 2022.. طريقة عمل فانوس بالورق في المنزل بأقل التكاليف

فانوس الورق
فانوس الورق

نستعرض لكم فى هذا التقرير طريقة عمل فانوس بالورق في المنزل بأقل التكاليف، حيث أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان، وقبل دخول شهر الصيام يستعد البعض بالزينة والفانوس، والذي يعد من علامات الاحتفال بالشهر الكريم.

يعد فانوس رمضان أحد المظاهر الشّعبيّة للاحتفال بشهر رمضان في مصر والعالم العربي، هناك العديد من القصص عن أصل الفانوس، فكان قديمًا وسيلة الأنارة الوحيدة، كما أنه الإشارة الرسمية للسفن والقوافل التجارية، وبعد ذلك تحول لمظهر من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان.

طريقة عمل فانوس رمضان بالورق

وبعد ذلك انتقل الفانوس من جيل لجيل، فأصبح وسيلة اللهو للأطفال خلال شهر الصيام، حيث يخرجون في الليل يمرحون ويلعبون مع ترديد الأغاني الخاصة بالشهر الكريم.

ويسعى البعض لتزيين البلكونة والغرف بزينة وفوانيس رمضان، ففي السطور التالية نقدم طريقة صنع الفانوس الورق بخطوات بسيطة وسهلة.

 

الأدوات المطلوبة لصنع الفانوس من الورق:

  • ورق ملون مقوى.
  • مادة لاصقة ومقص للتقطيع.

 

طريقة صنع الفانوس الورق:

اختر أي لون يعجبك من الورق الملون، ثم يتم ثني الورقة لنصفين، ويتم قصها بشكل متساوي.

بعد الانتهاء من القص نفتح الورقة، حيث يتم تشكيلها بشكل دائري، ويتم لصق الأطراف بعضها البعض بالمادة اللاصقة.

تتمثل الخطوة التالية في أخذ ورق مقوى آخر لتكملة الفانوس من القاعدة إلى الأعلى، حيث يتم قطع الورق بطول المسطرة، ويتم تثبتها من الطرفين، مشكلًا أيها قمة الفانوس.

أما عن قاعدة الفانوس يتم قطع ورقة بطول المسطرة، ووضعها بشكل دائري أسفل الفانوس، ثم نلصقها من الداخل لتثبيت الجسم بالكامل.

بعد ذلك يتم تزيين الفانوس بالجليتر، والألوان حيث يمكن أن يشارك الأطفال في صنع هذه الفوانيس غير المكلفة.

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طريقة عمل فانوس رمضان بالورق الكرتون:

يمكن استخدام الكارتون في صنع فانوس رمضان فكل ما تحتاجه لصنعه، ورق كرتون ملون، مقص، خيط سميك، شريط لاصق.

يمكن الاستعانة بتصميم الفانوس من الصور، حيث تتمثل الخطوة الأولى قص ورق الكارتون على التصميم، أربع نسخ.

وفي الخطوة الثانية يتم تجميع الأربع نسخ مع بعضها البعض مشكل بذلك الفانوس، حيث يتم تجميعها بالمادة اللاصقة.

يترك الفانوس لدقائق حتى يجف، وبعد ذلك يتم استخدام الشريط اللاصق لتزيين الجوانب الخاصة بالفانوس، وإعطاء الشكل النهائي والجمالي له.

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وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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