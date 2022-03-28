الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل طقس أول أسبوع فى رمضان.. ونصحية من «الأرصاد»

طقس أول يوم رمضان
طقس أول يوم رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المعظم 2022، الذي يبدأ يوم السبت المقبل، الموافق 2 أبريل، ويتساءل الكثيرون عن تفاصيل درجات الحرارة في أول أيامه.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنَّ مصر تشهد حالة من الارتفاع في درجات الحرارة في الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم 2022، تعمّ جميع المحافظات في مصر.

وأضافت أنَّه من المتوقع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بحوالي 3 درجات في الأسبوع الأول من رمضان 2022، مشيرة إلى أنَّ هذا الارتفاع سيكون نسبيًا ولا داعي لتخفيف الملابس حتى تستقر الأجواء.

وأوضحت غانم أنَّ الطقس في الأسبوع الأول من شهر رمضان سيكون بمعدلات دافئة نهارًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما يميل للحرارة بنسبة بسيطة على محافظات شمال الصعيد وحارا على جنوبها.

حالة الطقس في رمضان

وأشارت إلى أنَّ درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ مع غروب الشمس، بينما يكون أكثر برودة ليلاً، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أنحاء البلاد، وهذا الأمر من المتوقع له أن يستمر على مدار هذا الأسبوع، ومع السبت المقبل نشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.

وأوضحت: "العظمى على القاهرة الكبرى في بدايات شهر رمضان ستكون 34 درجة مئوية، مع ارتفاعات في درجات الحرارة، لكن نسب الرطوبة في الكتل الهوائية منخفضة، وبالتالي فإن الإحساس بدرجات الحرارة لن يكون مماثلا لما يحدث في فصل الصيف".

واختتمت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية التي تؤثر على مصر أصبحت جنوبية شرقية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

شهر رمضان الكريم 2022 رمضان الكريم شهر رمضان درجات الحرارة تفاصيل درجات الحرارة الحرارة حالة الطقس في رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

شكري يعلن تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وقطر برئاسة وزيرى الخارجية

الإعدام لـ3 اختطفوا عاملة واغتصبوها فى سمنود

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين والقبض على آخر فى واقعة قتل مصطفى سراج

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير