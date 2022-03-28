تفاصيل طقس أول أسبوع فى رمضان.. ونصحية من «الأرصاد»

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المعظم 2022، الذي يبدأ يوم السبت المقبل، الموافق 2 أبريل، ويتساءل الكثيرون عن تفاصيل درجات الحرارة في أول أيامه.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنَّ مصر تشهد حالة من الارتفاع في درجات الحرارة في الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم 2022، تعمّ جميع المحافظات في مصر.

وأضافت أنَّه من المتوقع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بحوالي 3 درجات في الأسبوع الأول من رمضان 2022، مشيرة إلى أنَّ هذا الارتفاع سيكون نسبيًا ولا داعي لتخفيف الملابس حتى تستقر الأجواء.

وأوضحت غانم أنَّ الطقس في الأسبوع الأول من شهر رمضان سيكون بمعدلات دافئة نهارًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما يميل للحرارة بنسبة بسيطة على محافظات شمال الصعيد وحارا على جنوبها.

حالة الطقس في رمضان

وأشارت إلى أنَّ درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ مع غروب الشمس، بينما يكون أكثر برودة ليلاً، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أنحاء البلاد، وهذا الأمر من المتوقع له أن يستمر على مدار هذا الأسبوع، ومع السبت المقبل نشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.

وأوضحت: "العظمى على القاهرة الكبرى في بدايات شهر رمضان ستكون 34 درجة مئوية، مع ارتفاعات في درجات الحرارة، لكن نسب الرطوبة في الكتل الهوائية منخفضة، وبالتالي فإن الإحساس بدرجات الحرارة لن يكون مماثلا لما يحدث في فصل الصيف".

واختتمت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية التي تؤثر على مصر أصبحت جنوبية شرقية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.