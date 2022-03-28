النائبة عفاف زهران تزور معرض «أهلا رمضان» بالسويس وتستطلع آراء رواده

أجرت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب عن محافظة السويس ، زيارة لمعرض أهلا رمضان المقام بأرض المعارض بمنطقة بورتوفيق.

وتفقدت زهران جميع أقسام المعرض من ياميش رمضان ولحوم وخضروات وفواكه ومنظفات وفوانيس ولعب اطفال ومشغولات يدوية .

واشارت النائبة عفاف زهران بحسن تعامل التجار والعاضين مع المواطنين رواد المعرض ، وناشدت التجار بضرورة الالتزام بنسب التخفيض المتفق عليها تخفيفا عن أبناء السويس.

وقالت عفاف زهران ان المعرض يحتوي على جميع ما يلزم البيت من مواد غذائية وسلع مما ييسر عملية التسوق على المواطنين.

وأوضحت عفاف زهران ان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يتمتع بكاريزما ولغة تواصل مع التجار نتج عنها الحصول على أعلى نسب خصم ترضى المواطنين والتجار على حد سواء .

وأكدت عضو مجلس النواب أن الأسعار مقبولة مقارنة بالأسعار خارج المعرض بناء على جولات تسوق لمراقبة الأسعار بمختلف أحياء السويس.

ووجهت زهران الشكر لوكيل وزارة التموين المهندس محمد رشاد ومفتشي وموظفي التموين على أداء دورهم الرقابي بالمعرض على الوجه الأكمل.

وبنهاية الجولة رحب رئيس الغرفة التجارية بالسويس ال حاج محمد الملاح والاستاذ السيد الجاز بالنائبة عفاف زهران والتي وجهت لهما ولجميع أعضاء مجلس إدارة وموظفي الغرفةعلى حسن التنظيم.

وكان محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر قد افتتح معرض أهلا رمضان الاسبوع الماضي، بأرض المعارض بأول كورنيش السويس الجديد بمنطقة بورتوفيق.

رافق المحافظ الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد طيار أحمد موسى المستشار العسكري لمحافظة السويس ومحمد رشاد وكيل مديرية التموين و محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ومديري الإدارات بمديرية التموين ورؤساء الأحياء ومديري المديريات واتحاد الجمعيات الأهلية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي .

كما حضر الافتتاح كلا من النائب أحمد خشانة والنائب سيد عبده عضوا مجلس الشيوخ والنائب جمال عبيد عضو مجلس النواب.

وقال اللواء عبد المجيد صقر، إن المعرض يضم جميع السلع الغذائية من ياميش رمضان والسلع الغذائية والخضراوات، بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين من الفاكهة والخضراوات واللحوم والدواجن والسلع الغذائية خلال شهر رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة.

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