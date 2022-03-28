سفير الصين لدى الجزائر: نولي اهتماما بالغا بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

أكد سفير الصين لدى الجزائر لي ليانه أن بلاده تولي اهتماما بالغا بتطوير وتعزيز تعاونها مع الجزائر في مختلف المجالات، مشيدا بالتعاون الاقتصادي "المثمر" بين البلدين.

جاء ذلك عقب لقاء السفير الصيني، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، بمناسبة انتهاء مهام عمله بالبلاد.

وأعرب السفير الصيني عن اهتمام بلاده بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الجزائر، مضيفا بأنه نقل، خلال اللقاء، "أطيب وأخلص تحيات الرئيس الصيني إلى الرئيس تبون".

وأشار، في ذات السياق، إلى أن العلاقات الجزائرية الصينية تشهد تطورا في مختلف المجالات، مؤكدا سعي بلاده إلى العمل على تقويتها وتعزيزها.