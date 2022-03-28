بهاء أبوشقة ومنتصر الزيات وزكريا عزمى يشاركون فى عزاء رجائى عطية

شارك منذ قليل، المحامي بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، والمحامي منتصر الزيات، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، في أداء واجب العزاء في وفاة رجائي عطية نقيب المحامين.

وتوافد مئات المحامين للمشاركة في العزاء، بجانب عدد من رجال القضاء أبرزهم رئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن.

كما حضر المحامي الكبير فريد الديب، وكذلك أحمد قذاف الدم، والنائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، وذلك لأداء واجب العزاء في وفاة رجائي عطية نقيب المحامين.

كما شارك في العزاء الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، وكذلك النائب مصطفى بكري، والنائب السابق محمد عبد الغني،

كما حضر الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق.

وحددت أسرة الراحل رجائي عطية، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، موعد ومكان العزاء، حيث تتلقى الأسرة العزاء مساء اليوم الإثنين، بالقرب من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وحضر العزاء عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين أبرزهم مجدي سخي وصلاح سليمان، ويحيى التوني ومحمد عبدالوهاب وحسين الجمال، ونبيل عبدالسلام، وعيسى أبوعيسى، ومحمد عبدالستار بدر، كما حضر عبدالحليم علام، نقيب محامي الإسكندرية بجانب مئات المحامين الذين بدأوا في التوافد..

رحل نقيب المحامين رجائي عطية، أمس الأول السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة، وأقيمت له صلاة الجنازة بحضور مئات المحامين عقب صلاة العصر، بمسجد عمر مكرم، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلنت النقابة العامة للمحامين، الحداد ثلاثة أيام، لوفاة النقيب الجليل الأستاذ/ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أسرته وإيانا وكافة السادة المحامين وتلاميذه ومحبيه الصبر والعزاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ويجتمع مجلس نقابة المحامين، غدًا الثلاثاء، لبحث الموقف، وإعادة تشكيل هيئة المكتب في ضوء حكم المحكمة ببطلان التشكيل الحالي، وبعد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب التزامًا بالنص القانوني وحكم المحكمة، سوف يتولى أكبر الوكيلين سنًا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ليحل مؤقتًا محل النقيب العام.

وبعد ذلك سوف يتم تحديد موعد وإجراءات انتخابات على منصب النقيب العام، وذلك خلال فترة الـ60 يومًا المحددة بالقانون.

وحدد القانون رقم 17 لسنة 1983، بإصدار قانون المحاماة، الموقف حال شغر منصب نقيب المحامين لأى سبب.

ونصت المادة «142» على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.