الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة عضو بـ«حملة التعطيم ضد شلل الأطفال» في كفر الشيخ

حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الاطفال

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بياناً، نعت فيه أمينة السيد الزيات، فني الإحصاء بإدارة مطوبس الصحية، والتي وافتها المنية اليوم الإثنين، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية أثناء عملها بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمركز مطوبس.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن أمنية السيد فني إحصاء، توفيت نتيجة سكتة قلبية وتم نقلها لمستشفى مطوبس المركزي، لعمل الإسعافات اللازمة إلا أنها فارقت الحياة.

كما نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فنية الإحصاء أمينة السيد الزيات، 38 سنة، فني إحصاء تعمل بوحدة ابيانه، التابعة لمركز مطوبس، التي توفيت أثناء تأدية عملها خلال الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال ، وتم نقلها لمستشفى مطوبس المركزي، إلا أنها توفيت.

مطوبس كفر الشيخ الصحة نعي موظفة

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