الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سحور رمضان 2022.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش بخطوات بسيطة

القرنبيط
القرنبيط

يعتبر القرنبيط من الأكلات الشعبية على موائد المصريين، كما أنه يمكن الاستعانة به لسحور أيام رمضان، بجانب طبق الفول وكوب الزبادي.

ويعد تحضير طبق القرنبيط من الأمور البسيطة والتي لا تحتاج إلى معاناة كبيرة، ففي السطور التالية نقدم طريقة عمل القرنبيط المقرمش الشهي.

 

مكونات القرنبيط المقرمش:

عدد واحد قرنبيط.

عدد كوب من الدقيق.

كزبرة خضراء مفرومة.

ربع كوب نشا.

ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة كمون وشطة.

كيس باكينج باودر.

ملعقة فلفل أسود وملح.

بيضة.

 

 طريقة عمل القرنبيط المقرمش:

تتمثل الخطوة الأولى في تقطيع القرنبيط قطع بحجم اليد، ويسلق بماء لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك يصفى القرنبيط ويترك لكي يبرد.

أما الخطوة الثانية، تكمن في إحضار وعاء ويوضع فيه الدقيق والنشا، بالإضافة إلى الملح والكمون والكزبرة الخضراء والناشفة، وكافة المكونات الجافة، ويضاف إليها كوب ونصف من الماء والبيض، مع كيس بكينج باودر.

يتم تقليب الخليط حتى نحصل على مزيج متماسك، ويوضع بعد ذلك القرنبيط بالتتبيلة، ويترك لمدة نصف ساعة من أجل تخلخل التتبيلة في القرنبيط، للحصول على القرمشة والطعام الشهي، واللون الذهبي المميز.

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وفي الخطوة التالية يسخن وعاء به زيت غزير، وبعدها يوضع القرنبيط ويقلى حتى نحصل على اللون الذهبي، يقدم القرنبيط ساخنًا، مع الخبز والطحينة والبطاطس المقلية.

 

فوائد القرنبيط المذهلة لجسم الإنسان:

يعد القرنبيط من الخضروات الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها جسم الإنسان، فهو غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة.

أكد خبراء التغذية، ان القرنبيط يساعد في التصدي للخلايا السرطانية، وفقًا لما ذكره موقع " webmd" الطبي، حيث يساهم في الحماية من خطر الإصابة بسرطان الجلد والبنكرياس.

وأشار الأطباء، إلى أن القرنبيط يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، بفضل إحتوائه على كمية جيدة من الألياف التي تتصدى للإمساك وتقلصات القولون، بالإضافة إلى زيادة التركيز وتعزيز قدرة المخ على تذكر الأشياء.

كما يحتوي القرنبيط على كمية كبيرة من فيتامين ك، الذي يساهم في تقوية العظام والتصدي لمشاكل الهشاشة ولين العظام، حيث ينصح به الخبراء بتناول الأطفال منه لبناء العظام بشكل أفضل.

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وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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