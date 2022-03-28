الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بجوائز مالية.. مسابقات رمضانية على إذاعة الوادى الجديد الإقليمية

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

صرح الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، أنه في إطار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات بمحافظة الوادي الجديد لتنشيط دور الجامعة في تنمية المجتمع تنظم إذاعة الوادي الجديد، بالتعاون والتنسيق مع إدارة الجامعة مسابقات إذاعية خلال شهر رمضان 1443 هجريًا بعنوان "الجامعة والمجتمع وومضات رمضانية".

من جانبه أشار الإذاعي جابر خليفة مدير عام إذاعة الوادي الجديد إلى أن المسابقتين تقدمان للعام الثالث على التوالى وتتضمن حوارات مع أساتذة الجامعة في كليات "الزراعة والطب البيطري والعلوم والآداب" لتقديم أحدث المعلومات العلمية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والتجارب العلمية التي تفيد مجتمع الوادي الجديد، لنشر الوعي العلمي والنهوض بالزراعة والثروة الحيوانية بالمحافظة، بالإضافة إلى تصويب الأخطاء اللغوية الشائعة.

وأوضح محمد حسين المستشار الإعلامي لجامعة الوادي الجديد أنه سيتم تكريم 30 فائزًا في كل مسابقة بجوائز مالية قيمة رصدتها الجامعة للفائزين في المسابقتين من خلال لجنة تشكلها جامعة الوادي الجديد مع الإذاعة لاختيار الفائزين عقب انتهاء الشهر الكريم؛ وذلك خلال احتفالية تنظمها الجامعة بالتنسيق مع إذاعة الوادي الجديد يحضرها رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات ومدير عام الإذاعة لتسليم جوائز الفائزين في المسابقتين بمعرفة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة.

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رئيس جامعة الوادي الجديد تنشيط دور الجامعة تنمية المجتمع اذاعة الوادى الجديد شهر رمضان الجامعة والمجتمع وومضات رمضانية مجال الزراعة والثروة الحيوانية

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