الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تنظم بطولة الجمهورية للفروسية بمشاركة 280 متسابقًا

الداخلية
الداخلية

نظّمت وزارة الداخلية بطولة الجمهورية للفروسية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، حيث شارك في البطولة 280 فارسا بخيولهم.

كانت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، قد نظمت بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع، والتى أُقيمت على مدار ثلاثة أيام على ملاعب وادى الفروسية التابع لوزارة الداخلية، والذي يُعد صرحا رياضيا يدعم الريادة المصرية فى مجال رياضة الفروسية.

وشارك في البطولة 280 فارساً بخيولهم برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصري للفروسية.

يُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية المجهزة لقفز الموانع، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية وبتجهيز وادى الفروسية لاستقبال كافة المنافسات "محلياً ودولياً" ، وتزويده بأحدث الوسائل وباسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعدادا كبيرة منها، وكذا فندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة المنافسات، بالإضافة إلى الأطقم الطبية وأطقم الطب البيطرى لتقديم الرعاية الطبية للمتنافسين وأيضاً لرعاية الخيول المشاركة بمختلف المسابقات.

وزارة الداخلية بطولة الجمهورية الإتحاد المصرى للفروسية 280 فارسا خيولهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

الإعدام لـ3 اختطفوا عاملة واغتصبوها فى سمنود

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين والقبض على آخر فى واقعة قتل مصطفى سراج

غدًا.. نقل مشجعى المنتخب الوطنى على متن رحلة خاصة إلى داكار

موعد ومكان جنازة الفنان عهدي صادق بعد رحيله صباح اليوم

وزير التموين: صرف السلع التموينية لشهر أبريل بالتزامن مع بداية رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير