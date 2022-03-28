«الداخلية» تنظم بطولة الجمهورية للفروسية بمشاركة 280 متسابقًا

نظّمت وزارة الداخلية بطولة الجمهورية للفروسية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، حيث شارك في البطولة 280 فارسا بخيولهم.

كانت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، قد نظمت بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع، والتى أُقيمت على مدار ثلاثة أيام على ملاعب وادى الفروسية التابع لوزارة الداخلية، والذي يُعد صرحا رياضيا يدعم الريادة المصرية فى مجال رياضة الفروسية.

وشارك في البطولة 280 فارساً بخيولهم برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصري للفروسية.

يُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية المجهزة لقفز الموانع، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية وبتجهيز وادى الفروسية لاستقبال كافة المنافسات "محلياً ودولياً" ، وتزويده بأحدث الوسائل وباسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعدادا كبيرة منها، وكذا فندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة المنافسات، بالإضافة إلى الأطقم الطبية وأطقم الطب البيطرى لتقديم الرعاية الطبية للمتنافسين وأيضاً لرعاية الخيول المشاركة بمختلف المسابقات.