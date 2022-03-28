غدًا.. نقل مشجعى المنتخب الوطنى على متن رحلة خاصة إلى داكار

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، رحلة خاصة لنقل مشجعي المنتخب الوطني إلى العاصمة السنغالية داكار، لمؤازرة المنتخب في مباراة الإياب مع نظيره السنغالي المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وتغادر رحلة مصر للطيران، مطار القاهرة، غد الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة صباحا برقم جدولي 3042، على متنها 300 راكب من مشجعي المنتخب، ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات سفرهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتسهيلات خاصة أيضا من قبل فرق العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريبه الرئيسي اليوم على الملعب المستضيف لمباراة السنغال غدا، حيث يدخل منتخب مصر في مواجهة قوية عندما يلعب أمام السنغال غدا في داكار في إياب الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

كانت بعثة المنتخب الوطني، قد غادرت، أمس، إلى دولة السنغال لملاقاة نظيره السنغالي في مباراة الإياب المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات سفر بعثة المنتخب الوطني، من خلال صالة 4، المخصصة للطيران الخاص؛ لتغادر على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم MS 3042 طراز بوينج B787-9 Dreamliner المعروفة باسم "طائرة الأحلام"، متجهة إلى مطار العاصمة السنغالية "داكار".

وخاض المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، صباح اليوم، الأحد، مرانه الأخير، قبل التوجه إلى السنغال، وشهد المران مشاركة رامي ربيعة وعلي جبر اللذين تم استدعاؤهما بعد إصابة محمد عبدالمنعم بكسر فى الأنف وغياب محمود حمدي الونش لتراكم البطاقات.

وتغلب منتخب الفراعنة على نظيره منتخب السنغال بهدف نظيف فى ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر 2022، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر الوطنى بعد غد الثلاثاء نظيره منتخب السنغال فى لقاء الإياب بداكار ضمن منافسات الدور الحاسم لتصفيات المونديال.