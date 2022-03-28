«تشريعية النواب» توافق على 4 اتفاقيات دولية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على 4 اتفاقيات دولية من حيث طريقة الإقرار، مؤكدة عدم مخالفتها للدستور.

حيث وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية، الموقعة فى القاهرة بتاريخي 2021/12/14 و2021/11/10.

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر فى 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل لاستدعاء وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/12/2021.

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فنى لدعم إصلاح التأمين الصحى الشامل فى مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021.