الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تشريعية النواب» توافق على 4 اتفاقيات دولية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على 4 اتفاقيات دولية من حيث طريقة الإقرار، مؤكدة عدم مخالفتها للدستور.

 حيث وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية، الموقعة فى القاهرة بتاريخي 2021/12/14 و2021/11/10.

 كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر فى 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل لاستدعاء وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/12/2021.

 كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فنى لدعم إصلاح التأمين الصحى الشامل فى مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي جمهورية ألمانيا الإتحادية صندوق الخبرة الفنية مؤسسة الخبرة الفرنسية الوكالة الفرنسية للتنمية التأمين الصحي الشامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين والقبض على آخر فى واقعة قتل مصطفى سراج

دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر رمضان

موعد ومكان جنازة الفنان عهدي صادق بعد رحيله صباح اليوم

وفاة الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا

من هو كريس روك الذي صفعه «ويل سميث» في حفل الأوسكار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير