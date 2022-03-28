الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انطلاق فعاليات أسبوع التجارة والتصنيع في شرق إفريقيا

أرشيفية
أرشيفية

انطلقت اليوم فعاليات اسبوع التجارة والتصنيع في شرق إفريقيا، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، و سيركز الحدث على عدد من الموضوعات مثل حشد منظمات القطاع الخاص الإقليمية في شرق إفريقيا لدعم بنك التجارة الأفريقي الذي تم إطلاقه حديثًا.

كما يركز على الاستمرار في تعزيز فوائد وفرص منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في المنطقة بعد جائحة فيروس كورونا، وتوعية الحكومات الإقليمية وقطاعها الخاص بفوائد الترويج النشط.

النتائج المتوقعة من الحدث:

يساعد المؤتمر في توليد طلب قوي ومستدام على زيادة التجارة بين بلدان شرق إفريقيا وداخلها؛ و تعزيز فرص الأعمال والاستثمار للشركات المحلية، وزيادة تدفق الاستثمارات التجارية إلى شرق إفريقيا من القارة وأماكن أخرى، وجعل منطقة شرق إفريقيا وجهة جذابة للتجارة والتصنيع والاستثمار.

كما سيساعد على إنشاء منصة للشركات والمشاريع المشتركة، والتأكيد على فرص التصدير بسبب الفهم المتزايد للأسواق والشبكات التجارية التي قد تنجم عن التوعية، وتعزيز الحوار التجاري بين شرق إفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى، ودول أخرى من القارة وبقية كبار الفاعلين الاقتصاديين في العالم.

وشاركت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في حفل الافتتاح وكذلك في العديد من الجلسات الفنية ، التي تغطي الموضوعات التالية: تعزيز الانتعاش والاستدامة والمرونة في القارة الأفريقية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لشرق إفريقيا، وفتح الفرص لتكامل سلسلة القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. 

اسبوع التجارة شرق افريقيا القطاع الخاص بنك التجارة الأفريقي كورونا

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وائل لطفي

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