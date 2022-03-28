تحرير 21 محضرا خلال حملات تموينية لضبط الأسواق في أسوان

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة أسوان، والإدارات الفرعية التابعة لها بإشراف من المحاسب حسام العربي وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكثفة لضبط الأسعار ومتابعة قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن الخبز الحر والفينو.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة على الأسواق للوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة من محلات وسوبر ماركت ومخابز وجزارة والخضروات والفاكهة بالقوانين والقرارات التموينية لضبط حركة تداول السلع بالأسواق وخلق حالة من التوازن في أسعار السلع الغذائية الإستراتيجية لمجابهة الجشع والاحتكار.

وأوضح وكيل وزارة التموين فى أسوان، أن الحملة أسفرت عن تحرير 21 محضر جنحة لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار ، وجارى المتابعة لتحقيق الاستقرار المطلوب بالأسواق.

وفى السياق ذاته قامت اللجان المشتركة المكونة من المحليات والإدارات التموينية ومباحث التموين وشرطة المرافق والبيئة والصحة والطب البيطرى بناءاً على توجيهات محافظ أسوان بتنظيم حملة، استهدفت المرور الميدانى على المحلات التجارية بمدينة الرديسية لمتابعة مستوى الأسعار وجودة السلع الغذائية والمواد التموينية المختلفة ، وتم رصد العديد من المخالفات ، مع تحرير محاضر لأصحابها.

وذلك بالتزامن مع تنظيم العديد من المعارض بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدنى لتوفير إحتياجات المواطنين من كافة السلع والمستلزمات المنزلية.

ويجري الإعداد لافتتاح أكبر معرض بمنطقة خان أسوان سيضم العديد من الأقسام والأجنحة للسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية بأسعار تنافسية ومخفضة عن السوق المحلي.