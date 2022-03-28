الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 21 محضرا خلال حملات تموينية لضبط الأسواق في أسوان

حملات الأسواق
حملات الأسواق

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة أسوان، والإدارات الفرعية التابعة لها  بإشراف من المحاسب حسام العربي وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكثفة لضبط الأسعار ومتابعة قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن الخبز الحر والفينو. 

IMG-20220328-WA0049

جاء ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة على الأسواق للوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة من محلات وسوبر ماركت ومخابز وجزارة والخضروات والفاكهة بالقوانين والقرارات التموينية لضبط حركة تداول السلع بالأسواق وخلق حالة من التوازن في أسعار السلع الغذائية الإستراتيجية لمجابهة الجشع والاحتكار.

IMG-20220328-WA0046

وأوضح وكيل وزارة التموين فى أسوان، أن الحملة أسفرت عن تحرير 21 محضر جنحة لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار ، وجارى المتابعة لتحقيق الاستقرار المطلوب بالأسواق. 

وفى السياق ذاته قامت اللجان المشتركة المكونة من المحليات والإدارات التموينية ومباحث التموين وشرطة المرافق والبيئة والصحة والطب البيطرى بناءاً على توجيهات محافظ أسوان بتنظيم حملة، استهدفت المرور الميدانى على المحلات التجارية بمدينة الرديسية لمتابعة مستوى الأسعار وجودة السلع الغذائية والمواد التموينية المختلفة ، وتم رصد العديد من المخالفات ، مع تحرير محاضر لأصحابها. 

IMG-20220328-WA0051

وذلك بالتزامن مع تنظيم العديد من المعارض بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدنى لتوفير إحتياجات المواطنين من كافة السلع والمستلزمات المنزلية. 

ويجري الإعداد لافتتاح أكبر معرض بمنطقة خان أسوان سيضم العديد من الأقسام والأجنحة للسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية بأسعار تنافسية ومخفضة عن السوق المحلي.

أسوان شهر رمضان التزام الاسواق استقرار مباحث التموين التجارة تنسيق المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين والقبض على آخر فى واقعة قتل مصطفى سراج

دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر رمضان

موعد ومكان جنازة الفنان عهدي صادق بعد رحيله صباح اليوم

وفاة الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا

من هو كريس روك الذي صفعه «ويل سميث» في حفل الأوسكار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير