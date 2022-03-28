ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة العشيق في الجيزة.. وقرار جديد ضد المتهمين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، للمرة الثانية، تجديد حبس ربة منزل وعشيقها، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، بعد توجيه لهم تهمة التسبب في وفاة زوج المتهمة الأولى.

تسلمت النيابة العامة، التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والتي ثبت من خلالها أن المتهمة وعشيقها قاموا بتكبيله زوجها وممارسة الرذيلة أمامه لإجباره على طلاقها، وعقب تنفيذ رغبتهما وطلاقها وفك وثاقه قفز من نافذة الطابق الثالث بعقار بمنطقة بولاق الدكرور، كما استعجلت النيابة التحريات التكميلية حول الواقعة، وكذلك تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليه لإرفاقه بملف القضية.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عامل في العقد الرابع من عمره، وبه آثار تعذيب وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وبعمل التحريات تبين أن زوجة المتوفي استعانت بعشيقها، وقاما بتوثيق الزوج والتعدي عليه بالضرب وتعذيبه ومارسا الرذيلة أمامه لإجباره علي طلاقها وفور تطليقه لها شفهيا وفك وثاق الزوج الذي قام بالقفز من النافذة من الطابق الثالث ليلقي مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمة وعشيقها، وتم اقتيادهم للقسم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث أكدت الزوجة أنه وعشيقها أقاموا علاقة غير شرعية أكثر من مرة أمام زوجها وعلى مدار أيام حتى يستفزوه ويقوم بتطليقها.

وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.