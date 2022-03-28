الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح البوسترات الدعائية للمسلسل الإذاعى «العصمة فى إيدى» قبل عرضه فى رمضان

مسلسل العصمة في ايدي
مسلسل العصمة في ايدي

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة كينج توت بعض من بوسترات المسلسل الإذاعي الجديد "العصمة في إيدي" والمقرر بثه في رمضان على الشبكات الأربع لراديو النيل، من إنتاج شركتي"المتحدة" و"كينج توت".

مسلسل العصمة في ايدي

وظهر أحمد حلمي وأبطال المسلسل في بوسترات منفردة للعمل الذي أوشك أبطاله على الانتهاء من تسجيل حلقاته، حيث من المقرر إذاعته خلال شهر رمضان المبارك عقب أذان المغرب عبر الشبكات الأربع لراديو النيل.

إدوارد من مسلسل العصمة في ايدي

أبطال مسلسل العصمة في إيدي 

مسلسل العصمة في إيدي من بطولة أحمد حلمى وهنا الزاهد وإدوارد ومى كساب وسلوى عثمان وياسر الطوبجى ومحمد راضوان  وسامية عاطف، تأليف وإخراج مجدى الكدش.

وفي سياق آخر، يواصل النجم أحمد حلمى استكمال تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العيل"، ويظهر حلمى بشخصيتين خلال أحداث العمل، الأولى يعمل لدى الفنان أحمد مالك فى شركته الاستثمارية، والثانية موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين، والأول يقع فى غرام الفنانة روبي حينما يقابلها فى صالة الجيم، وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ.

يشارك في بطولة فيلم "العيل"، بجانب النجم أحمد حلمي، كل من الفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة نسرين أمين، وروبي، ونور إيهاب، وأحمد مالك، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذى يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.

آخر أعمال أحمد حلمى السينمائية

وكانت آخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبدالرحمن أبوزهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامي مغاوري ومحمود الليثي، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.

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