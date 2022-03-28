تحرير 98 محضرًا خلال حملات تموينية مكبرة بالمراكز والأحياء بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن حملات تموينية على منافذ البيع المختلفة ومحلات الجزارة والمخابز ومستودعات البوتاجاز بمختلف القرى والمراكز والأحياء للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية المستهلكين من مظاهر الغش ومدى توافر السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين خاصة قبيل حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح محافظ أسيوط إلى تحرير وضبط عدد من المحاضر التموينية المتنوعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مشيراً إلى التنسيق بين المحافظة والتموين والطب البيطري البيئة والصحة والمرافق ومباحث التموين والوحدات المحلية للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال والعمل على تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملات رقابية بمراكز الفتح ومنفلوط والبداري والقوصية بمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية والمتابعة الميدانية ومسئولي التموين والطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك حيث أسفرت عن ضبط 98 محضر تمويني متنوع ما بين محاضر نظافة وإشغالات وتموين وبيئة وبدون ترخيص وتلاعب في الأسعار تشميع منافذ ومخابز فضلاً عن مصادرة 62 شيشة بعدد من الكافيهات والمقاهي لمخالفتهم لقرار مجلس الوزراء بمنع تقديم الشيش ضمن الاجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد اللواء عصام سعد على التصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من قبل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحلات وأصحاب النفوس الضعيفة والمتاجرين بحقوق وصحة المواطنين والتلاعب بالأسعار ومنع أي تجاوزات قد تحدث.

وناشد اللواء عصام سعد الجميع بضرورة الالتزام بالاجراءات والضوابط القانونية وعدم مخالفتها حتى لا يقع تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة للمخالفين وعدم السماح لهم بالتلاعب بالأسعار والأوزان والضوابط القانونية المقررة.