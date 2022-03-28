خلال تنظيف سلاح له.. إصابة عامل بطلق ناري في شقته بأطفيح

أصيب عامل بطلق ناري، أثناء تنظيف السلاح داخل شقته بقرية القبابات بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وكان العقيد تامر صالح، مفتش مباحث مركزي الصف وأطفيح بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إخطاراً من المقدم محمد سعيد رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح، يفيد بتلقيه بلاغاً بإصابة أحد الأشخاص بطلق ناري داخل شقته بشارع الملابس بقرية القبابات بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام عامل بتنظيف السلاح خرجت طلقة، واستقرت في جسده وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أطفيح لتلقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.