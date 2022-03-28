الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أجواء حارة نهارًا وباردة ليلًا.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، بالإضافة إلى البحث عن موعد انتهاء موجة الشتاء الحالية، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: “يسود طقس دافئ ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 34 درجة خلال ساعات النهار، ومع بداية فترات الليل يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء”.

أما عن طقس يومى الثلاثاء والأربعاء، تقول هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان لها اليوم الإثنين، سوف “يسود طقس مائل للحرارة على شمال ووسط البلاد، في حين يصبح شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة في القاهرة 28 درجة، وتصل إلى 36 على جنوب الصعيد”.

حالة الطقس الإثنين 28 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى  11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 22  والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

طقس يوم الثلاثاء 29 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 24 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 7.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة نشرة الأرصاد يوميًا وعدم التخفيف فى الملابس حتى يتم استقرار الطقس والدخول فى الربيع.

درجات الحرارة الوجه البحري حالة الطقس الأرصاد الجوية جنوب سيناء الغربية

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وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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