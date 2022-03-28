الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نيويورك تقيم غابة فنية حضرية من تماثيل الحيوانات

نيويورك
نيويورك

أصبحت جادة بارك أفينيو الشهيرة في نيويورك نوعا من حديقة حيوان فنية، حيث جرى نصب تماثيل كبيرة للحيوانات على المساحات الخضراء بين أرجاء الجادة الواقعة في مانهاتن.

وسوف تظل تماثيل الحيوانات المتعددة الأضلاع الملونة التي تضم غوريلات وتمساحًا وماموث وديناصورًا متناثرة عبر بارك أفينيو حتى فبراير 2023   

وقالت منظمة الضاحية المسؤولة عن الجادة "أهلا بكم في حديقة الحيوان في بارك أفينيو".

وكانت تلك المنظمة كلفت الرسام الفرنسي إدريس بي بصنع هذه التماثيل.

وتعد هذه الغابة الحضرية من التماثيل هي الأولى من نوعها في الجزء الجنوبي من جادة بارك أفينيو الشهيرة التي تضم محطة قطار جراند سنترال تيرمينال وفندق ولدورف أستوريا الفخم.

وهناك بالفعل تراكيب فنية مماثلة على الأجزاء الأخرى من الشارع وتظهر التراكيب الفرنسية بانتظام في الشوارع الأخرى الأكبر من نيويورك.

نيويورك تماثيل الحيوانات غابة فنية حضرية حديقة حيوان فنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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