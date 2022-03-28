الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 4 متهمين فى قضية «سرقة مكتب بريد المرج»

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

تستكمل  الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 484 لسنة 2021 جنايات المرج، والمقيدة برقم 325 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "سرقة مكتب بريد المرج".  

وتضم القضية كلا من محمد السيد مصطفى وشهرته "الريس"، وعمرو محمد السيد، وأشرف بسطاويسي، وأحمد سعيد إسماعيل.

وكشف قرار النيابة العامة المتهمين في القضية بأنهم في غضون عام 2015 وحتى مايو 2016، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

كما قام المتهمون من الثالث حتى الأخير، بالانضمام إلي جماعة إرهابية، وأمد المتهم الأول والثالث الجماعة بمعونات مادية، بأن أمدوها بأسلحة وأموال وذخائر ومهمات ومقرات مع علمهما بما تدعو إليه.

وقام المتهمون جميعا بسرقة المبالغ المالية المعهود بها إلى مكتب بريد المرج، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به، بأن دلف المتهم الأول والثاني والثالث إلي المكتب وبحوزة كل منهم سلاح ناري "بندقية آلية" أشهروها في وجوه المجني عليهم وأطلق الثالث عدة أعيرة نارية صوب الحاجز الخرساني للمكاتب الأمامية.

الدائرة الأولي إرهاب جنايات أمن الدولة العليا محاكم طرة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة 4 متهمين سرقة مكتب بريد المرج

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