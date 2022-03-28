الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة ببورسعيد

إسعاف
إسعاف

شهدت منطقة غرب بورسعيد حادث اعتداء على شاب يبلغ من العمر 43 عامًا، بمنطقة مطار الجميل، إثر إعتداء من أخر، حيث تلقت هيئة الإسعاف بلاغًا من الأهالي بإصابة الشاب الذي يبلغ من العمر 43 عامًا بطلق ناري بالبطن، وعلي الفور تم الدفع بسيارة إسعاف، وتم نقل المصاب إلي أقرب مستشفى تخصصي. 


استقبل مستشفى ال سليمان المصاب نادر حسين عبد الرحمن متولي، مصابًا بطلق ناري دخول وخروج بالبطن، إثر الإعتداء الذي تعرض اليه من السلاح الناري. 



علي الفور قام فريق طبي بعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة للمصاب، وتقرر دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة، في محاولة لإنقاذ حياته، وتبين أن حالته العامة سيئة. 


وتلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث وسرعة تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وضبط الجاني، علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق. 


وتجري النيابة العامة بمحافظة بورسعيد الإجراءات اللازمة لإستكمال التحقيق في الواقعة، بمعاينة موقع الحادث والاستماع إلي شهود العيان، لسرعة تحرير المحضر وإحالة المتهم لمحكمة الجنايات. 


ومن جانبهم أكد شهود عيان أن الواقعة حدثت أمام مطار الجميل إثر مشاجرة نشبت بين الطرفين، فقام احدهما باستخراج سلاح ناري من سيارته، ووجه طلقة تجاه المصاب، فأحدث به إصابة بالبطن.

مستوى عرض تحقيق سلاح نارى مستشفى

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وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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