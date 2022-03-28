حصيلة أول أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان

ترأس الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، الاجتماع المسائي لليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك لمتابعة نتائج اليوم الأول من الحملة، بحضور الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، ومشرفي الوزارة والمديرية والإدارات.

وأسفرت مجهودات مديرية الشؤون الصحية بأسوان، خلال فعاليات اليوم الأول من الحملة، عن تطعيم 140 ألفا و 187 طفلًا بواقع 55% من المستهدف، والذي يبلغ 254 ألفًا و178 طفلًا.

وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالي 1345 فريق، وتستمر خلال الفترة من 27 وحتى 30 مارس الجاري.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

وانطلقت، الأحد، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "بالمجان"، بمختلف قرى ومدن ومراكز أسوان، حيث أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليفات بتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة للفرق الثابتة والمتحركة التابعة لمديرية الصحة، وذلك على مدار 4 أيام فى الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم حتى 5 أعوام.

وأكد اللواء أشرف عطية أن الحملات الموسمية للتطعيم ضد شلل الأطفال والأمراض الوبائية والمعدية التى تنفذها وزارة الصحة والسكان تهدف إلى رفع مناعة الأطفال ووقايتهم من هذه الأمراض، وهو الذى يحتاج إلى تكاتف كافة قوى المجتمع من الجهات التنفيذية، وأيضاً من المجتمع المدنى ودور العبادة والإعلام للوصول بمصرنا خالية من مرض شلل الأطفال.

فيما أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن أعمال الحملة التى بدأت اليوم ستستمر حتى 30 مارس الجارى وتستهدف تطعيم 254 ألفًا و178 طفلًا وطفلة على مستوى المحافظة من خلال 225 فريقاً ثابتاً بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أنه فى نفس الوقت يقوم 1120 فريق متحرك بالتطعيم داخل مواقف السيسرفيس ودور العبادة والأسواق والحدائق العامة، بالإضافة إلى الفرق التى تجوب الشوارع من منزل إلى منزل بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين من التطعيم.