أبرزها صلح مها أحمد والسقا.. أخبار بعد منتصف الليل

تتنوع أخبار بعد منتصف الليل ما بين قرارات خاصة بوزارة السياحة وأيضا أخبار خاصة بالفن في هذا السياق ترصد "الدستور" أخبار بعد منتصف الليل .



مصر ترأس اجتماع اللجنة الإقليمية للسياحة

وصل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، إلى مصر، اليوم الأحد، في إطار مشاركته في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة في دورته الثامنة والأربعين، والتي تترأسها وتستضيفها مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، وستُعقد اجتماعاتها على مدار يومي 28 و29 مارس الجاري بمدينة القاهرة.



وفازت مصر برئاسة هذه اللجنة لمدة عامي 2022 و2023، وباستضافة هذه الدورة هذا العام، خلال الانتخابات التي أُجريت أثناء انعقاد الاجتماع الـ 47 لها في مايو الماضي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي قد شارك به الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

لماذا تصدرت مها أحمد التريند؟

نشرت الفنانة مها أحمد صورة جمعتها بالفنان أحمد السقا، مطالبة بهدية عيد الأم، وذلك عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، لتعلن بذلك الصلح بينهما بعد خلاف كبير.



ووقالت مها: "يا أحمد يا سقا فين هدية عيد الأم.. خلى بالك داخل علينا رمضان هتبقى هدية عيد الأم وياميش رمضان.. إنت حر.. كل سنة وأنت طيب ياقلب أختك ورمضان كريم".



وتصدرت الفنانة مها أحمد الترند العام الماضي، بسبب تصريحاتها ضد الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، بعد قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.



وقالت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى: "عوضي على الله.. دي الجملة اللي دايما بقولها لما أتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، وإديتهم على.. إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مابيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا".



وأضافت: "تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا)، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها، وهما (مخدماتية للأستاذة)".



وعلق وقتها النجم أحمد السقا على الهجوم من قبل الفنانة مها أحمد عبر حسابه الشخصي: "العشرة بتحكم الواحد والعيش والملح عقد وعفا الله عما سلف يا أختي العزيزة مها" .



تخفيضات على تذاكر المواقع الأثرية

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمشروعات الأثرية لدفع العمل بها، والوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات الأثرية.



وخلال الاجتماع، اتخذ مجلس الإدارة عددا من القرارات لدعم منتج السياحة الثقافية؛ شملت الموافقة على استمرار تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق إنقاذ آثار النوبة، بنسبة 50%، خلال أشهر كل من أبريل ومايو ويونيو 2022، بالإضافة إلى استمرار العمل بمنح تخفيض بنسبة 50% على أسعار تذاكر الدخول الكاملة للمصريين والأجانب بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، والذي سبق ووافق عليه مجلس الإدارة بعاميه السابقين، بجميع محافظات الصعيد من بني سويف إلى أسوان، بالإضافة إلى محافظتي الوادي الجديد والفيوم، خلال أشهر كل من يونيو ويوليو وأغسطس 2022، بحيث يتم تطبيق سعر موحد لجميع المصريين والأجانب وهو سعر تذاكر الطلاب.



قرار عاجل لوزير الصحة

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء الأحد، إطلاق مبادرة "الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد" تحت شعار “100 مليون صحة”.



وأكد الدكتور خالد عبد الغفار - خلال فعاليات إطلاق المبادرة- أن هذه المبادرة تعد امتدادًا لمبادرة "القضاء على مرض فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية"، والتي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أكتوبر 2018، تحت مظلة "100 مليون صحة" لدعم صحة مواطنينا وأمنهم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المبادرة قدمت للعالم نموذجًا فريدًا للمسح القومي، معبرًا عن الفخر بالنموذج المصري في تبك الحملة، والتي أسفر عن تقديم جمهورية مصر العربية لملف الإشهاد الدولي لخلوها من الفيروسات الكبدية لمنظمة الصحة العالمية في يونيو الماضي ٢٠٢١.



وقال إن المبادرة تأتي كحلقة وصل ونقطة انطلاق جديدة لمبادارت الكشف المبكر عن الأوارم السرطانية، والتي تشمل مبادرة "دعم صحة المرأة"، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، منوهًا إلى اعتزام الوزارة إضافة برامج جديدة، للكشف المنتظم وعلاج سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.

رصيد من لقاحات كورونا

استعرض وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة، خالد عبدالغفار، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، تقريرًا حول الوضع الوبائى لجائحة فيروس كورونا فى مصر.



وأشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التى تعكسها متابعة المنحى الوبائى محليًا، جاء فى مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير فى آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظرًا لانخفاض أعداد الإصابات التى تحتاج دخول المستشفى.



وتطرق إلى الموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، ويقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشرًا جيدًا وفق المعايير العالمية فى هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالى 52.7% من المستهدف، كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة.