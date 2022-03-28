الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نائب وزير السياحة تجتمع بممثلى القطاع السياحى المهنى السويسرى

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعاً مع ممثلي القطاع السياحي المهني بالسوق السويسري حيث حضره عدد من ممثلي كبرى منظمي الرحلات في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها نائب الوزير مع ممثلي القطاع السياحى من الدول المختلفة في ضوء حرص الوزارة على التواصل مع الأسواق المصدرة للسياحة لمصر للعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق.


 شارك في الاجتماع السفير وائل جاد سفير مصر لدى سويسرا، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في برلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة.


 وقالت نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية السوق السويسري للسياحة المصرية وأنه كان من أوائل الأسواق التي وفدت منها حركة سياحية عقب استئناف مصر لحركة السياحة الوافدة إليها منذ يوليو 2020.

 

وأضافت أن السائح السويسري يتميز بتفضيله لتنويع أنشطتها السياحية من ثقافية وشاطئية وغيرها وهو ما يستطيع الاستمتاع به خلال زيارته للمقصد المصرى.


 وأشارت إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها تدريجيا والتي ارتكزت بشكل رئيسي على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة العاملين بالقطاع السياحى والسائحين والمواطنين، مشيرة إلى استمرار مصر في تطبيق هذه الإجراءات بكل صرامة.
 كما تحدثت نائب الوزير خلال الاجتماع  عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ "Cop 27" في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم والتطور الذى تشهده شرم الشيخ للتحول إلى مدينة خضراء.

ومن جانبه، أشاد السفير وائل جاد بحرص وزارة السياحة والآثار على التواصل مع السوق السويسري، مؤكدا على التعاون المستمر والوثيق مع الوزارة لجذب حركة أكبر من هذا السوق الهام.
 كما أشار ممثلو الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفتي المنشآت الفندقية وشركات ووكالات السفر والسياحة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية رفع كفاءة البنية التحتية لغالبية الفنادق لاستقبال السائحين.

ومن جانبهم أكد الجانب السويسري على أهمية المقصد السياحي المصرى وأن الطلب عليه يشهد تزايدا مستمرا، كما أشادوا بالتجربة المصرية الرائدة في استئناف السياحة الوافدة، وأوضحوا أن السائح السويسري يشعر بالأمان في مصر خاصة فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما أعربوا عن رغبتهم في زيادة البرامج السياحية إلى الأقصر والاستمتاع بمنتج السياحة النيلية، وأكدوا أنه من المتوقع أن تشهد الحركة السياحية من السوق السويسرى زيادة كبيرة بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير.

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وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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