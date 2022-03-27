قبل منتصف الليل| اطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر لمرضى سرطان الكبد.. وتراجع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث الهامة في مقدمتها إطلاق وزارة الصحة لمبادرة الاكتشاف المبكر لمرضى سرطان الكبد، ويرصد الدستور في السطور التالية موجز أخبار منتصف الليل.

الصحة تطلق مبادرة «الاكتشاف المبكر لمرضى سرطان الكبد»

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، إطلاق مبادرة "الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد" تحت شعار “100 مليون صحة”.

وأكد عبد الغفار، أن الحملة امتداد لمبادرة "القضاء على مرض فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكتوبر 2018، تحت مظلة "100 مليون صحة" والتي قدمت للعالم نموذجًا فريدًا للمسح القومي، لتنجح مصر في تقديم ملف الإشهاد الدولي لخلوها من الفيروسات الكبدية لمنظمة الصحة العالمية في يونيو الماضي 2021.



50 % تخفيضات على تذاكر المواقع الأثرية

ناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، آخر مستجدات الأعمال بالمشروعات الأثرية لدفع العمل بها، والوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات الأثرية.

واتخذ مجلس الإدارة عددًا من القرارات لدعم منتج السياحة الثقافية؛ شملت الموافقة على استمرار تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق إنقاذ آثار النوبة، بنسبة 50%، خلال أشهر كل من أبريل ومايو ويونيو 2022، بالإضافة إلى استمرار العمل بمنح تخفيض بنسبة 50% على أسعار تذاكر الدخول الكاملة للمصريين والأجانب بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، والذي سبق ووافق عليه مجلس الإدارة بعاميه السابقين، بجميع محافظات الصعيد من بني سويف إلى أسوان، بالإضافة إلى محافظتي الوادي الجديد والفيوم، خلال أشهر كل من يونيو ويوليو وأغسطس 2022، بحيث يتم تطبيق سعر موحد لجميع المصريين والأجانب وهو سعر تذاكر الطلاب.

تراجع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

استعرض وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة، خالد عبدالغفار، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، تقريرًا حول الوضع الوبائى لجائحة فيروس كورونا فى مصر.

وأشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التى تعكسها متابعة المنحى الوبائى محليًا، جاء فى مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير فى آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظرًا لانخفاض أعداد الإصابات التى تحتاج دخول المستشفى.

وتطرق إلى الموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن، نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات.

ويقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بـ32 مليون شخص، وهو رقم جيد وفقًا للمعايير العالمية فى هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالى 52.7% من المستهدف، مؤكدًا ان الحكومة كانت تمتلك نحو 66 مليون جرعة، تكفي لتطعيم حوالى 40 مليون مواطن، مضيفًا أنه تم تقديم الجرعات التنشيطية بواقع 2 مليون جرعة.