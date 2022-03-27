الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول بولندي: أوكرانيا مهتمة بضمان بولندا لاتفاقية السلام مع روسيا

بولندا
بولندا

صرح بافل سولوخ، رئيس مكتب الأمن الوطني البولندي، أن أوكرانيا أعربت عن اهتمامها بأن تصبح بولندا إحدى الدول الضامنة لأمنها.

وأضاف المسؤول الأمني البولندى أن الحديث يدور عن سيناريو يقتضي وصول الأمور إلى عقد اتفاقية سلام لإنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وتابع المسؤول البولندى: "الجانب الأوكراني يعرب عن اهتمامه بأن تكون بولندا ضمن الدول المكلفة بضمان أمن أوكرانيا في حالة توقيع مثل هذه الاتفاقية"، لافتًا إلى أن أي صيغة محددة بهذا الشأن لم تتم بلورتها بعد.

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، أن قضية حياد أوكرانيا التي تشكل أحد البنود المركزية في المفاوضات مع روسيا لإنهاء النزاع، يتم درسها بعمق.

وقال زيلينسكي في المقابلة التي أجريت عبر الإنترنت وبثت عبر قناة تليجرام للإدارة الرئاسية الأوكرانية إن أحد بنود المفاوضات يتناول الضمانات الأمنية والحياد.

وأضاف: "نحن مستعدون للقبول به.. هذا البند في المفاوضات قيد النقاش، يتم درسه بعمق".

وتدارك: "لكنني لا أريد أن يكون وثيقة على طريقة اتفاقات بودابست"، في إشارة الى اتفاقات وقعتها روسيا العام 1994 تضمن وحدة أراضي وأمن ثلاث جمهوريات سوفياتية سابقة بينها أوكرانيا، في مقابل التخلي عن الأسلحة النووية الموروثة من الاتحاد السوفيتي.

ويلتقي وفدان روسي وأوكراني مجددا بداية الأسبوع في جولة مفاوضات مباشرة في تركيا، وأعلنت الرئاسة التركية أن هذه المفاوضات ستتم في إسطنبول.

وكان زيلينسكي يتحدث في مقابلة أجريت عبر الفيديو واستمرت أكثر من ساعة ونصف ساعة مع صحفيين من قناة دوجد الروسية المعارضة ومن موقع ميدوزا المستقل، وهما محظوران في روسيا، إضافة إلى صحيفة كومرسانت.

وفي روسيا، طلبت هيئة الإشراف على وسائل الإعلام في بيان من وسائل الإعلام الروسية عدم نشر هذه المقابلة لافتة إلى أن تحقيقا فتح بحق من شاركوا في إجرائها.

مكتب الأمن الوطني البولندي أوكرانيا بولندا الدول الضامنة النزاع المسلح

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وائل لطفي

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