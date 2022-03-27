الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تتهم النازيين الجدد فى أوكرانيا بممارسة جرائم تعذيب ضد جنودها

ألكسندر باستريكين
ألكسندر باستريكين

وجه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بتوثيق كافة جرائم تعذيب أسرى الحرب التي يمارسها "النازيون الجدد" في أوكرانيا، وتحديد هوية جميع المتورطين لتقديمهم للعدالة.
وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية أن مشاهد فيديو بثها نشطاء تظهر فظاعة التعذيب والتنكيل الذي يتعرض له الأسرى من الجنود الروس على أيدي مسلحين من النازيين الأوكرانيين، حيث أظهر مقطع الفيديو كيف عمد المسلحون من النازيين الأوكران إلى إطلاق النار على سيقان الأسرى الروس، قبل سحلهم وتعريضهم للضرب والتنكيل لانتزاع معلومات منهم.
وذكرت مصادر محلية أن النازيين يعمدون إلى إطلاق النار على الجنود والمقاتلين الروس بعد أسرهم، ثم يتركونهم لينزفوا حتى الموت بخلاف تعامل الجيش الروسي مع الأسرى الأوكرانيين.
وأشارت الشبكة الروسية إلى أن المادة 13 من اتفاقية حنيف لأسرى الحرب تنص على انه يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية، كما لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.. وبالمثل، يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير، كما تحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.

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وائل لطفي

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