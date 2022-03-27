ارتفاع ضحايا حادث الطريق الإقليمي الجديد إلى 2 و10 مصابين

كشفت مصادر عن ارتفاع ضحايا حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الإقليمي الجديد بمنطقة بين الجبلين في حلوان إلى وفاة شخصين، وإصابة 10 آخرين.

وشهد أعلى الطريق الدائرى الإقليمى الجديد بين الجبلين تجاه حلوان، الأحد، حادثًا مروريًا مروعًا، أسفر عن مصرع شخصين وأصيب 3 في تصادم بين سيارتين.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مرورى مروع وضحايا ومصابين أعلى الطريق الدائرى الإقليمى الجديد بين الجبلين تجاه حلوان.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى ميكروباص وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين.

وانتقل رجال المرور لمكان الحادث، وسيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين للمستشفى والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.