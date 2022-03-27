الأحد 27 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تعرف على مواقيت الصلاة في رمضان 2022

الصلاة
الصلاة

تزايد البحث خلال اليومين الماضيين، عبر مواقع البحث الإلكترونية عن مواعيد ومواقيت الصلاة خلال شهر رمضان المبارك، حيث من المعروف أن شهر رمضان هو شهر العبادة والصلاة والصيام، فليتزم فيه الشباب والكبار والصغار بأداء الصلاة فى أوقاتها دون أى تأخير. 

وكانت الهيئة المصرية العامة للمساحة أعلنت عن مواقيت الصلاة طوال أيام شهر رمضان المعظم فى الإمساكية الخاصة بشهر رمضان للعام 2022 

مواقيت الصلاة فى رمضان 2022 

 

السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان

 

صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

 

 

- الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان

صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

 

- الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان

 

صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

 

- الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان

 

صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

 

 

- الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان

 

صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

 

 

- الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

 

 

- الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

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صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

 

 

- السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

 

صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

 

 

- الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

 

صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

 

 

- الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان

 

صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

 

 

- الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان

 

صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

 

 

- الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

 

صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

 

- الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

 

صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

 

 

- الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

 

صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

 

 

- السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

 

صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

 

- الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

 

صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

 

 

 

- الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان

 

صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

 

 

- الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

 

صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

 

 

- الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

 

صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

 

- الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

 

صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:30، إمساك 3:30، الفجر 3:50، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

 

 

- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

 

صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

 

 

- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

 

صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:20، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

 

- الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

 

صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

 

 

- الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

 

صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:25، إمساك 3:25، الفجر 3:45، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

 

 

 

- الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

 

صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

 

 

- الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

 

صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

 

 

- الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

 

صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

 

 

- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

 

صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:20، إمساك 3:20، الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

 

 

 

- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

 

صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

 

 

 

- الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان

 

صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

 

مواقيت الصلاة رمضان 2022 مواقيت الصلاة فى رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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