الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم بورسعيد» يوجه بمتابعة طلاب الشهادة الإعدادية ضعاف التحصيل الدراسى

الدكتور أكرم حسن
الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية

وجّه الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، الإدارات المختصة بالاستمرار فى متابعة طلاب الشهادة الإعدادية ضعاف التحصيل الدراسي في ‏المواد الدراسية الأساسية، بهدف معالجة القصور في ذلك الشأن.‏

IMG-20220327-WA0183

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمديرى العموم والإدارات التعليمية ووكلائها ومديري المراحل التعليمية، بحضور أحمد والي وكيل المديرية وعلاء الدسوقي، مدير عام إدارة التعليم ‏العام، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.‏

 

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد، أنه بناء على التحليل العلمي الدقيق لنتائج إمتحانات الفصل الأول من العام الدراسى 2021 – 2022 للشهادة الإعدادية تم وضع برنامج علاجي ‏للطلاب ضعاف التحصيل الدراسي، الذين حققوا نسبة 30% فيما أقل فى نتائج الامتحانات بكل الإدارات التعليمية.‏

IMG-20220327-WA0182

وأضاف الدكتور أكرم، أن تجهيز خطة علاج ضعف التحصيل الدراسى من أول خطوات النجاح فى تدارك أوجه القصور لدى الطلاب، حيث توفر الخطة طريقا منطقيا منظما، ‏مبني على خطوات علمية وتربوية دقيقة، تهدف إلى تعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف لدى الطالب‎.‎

IMG-20220327-WA0181

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الهدف من التحصيل الدراسي، هو بناء عقول الطلاب بما يتناسب مع مقتضيات الثقافة والعالم المحيط ما يؤدى إلى إعداد مواطن واع بحقوقه ‏وواجباته، وله الحد الأدنى من المعرفة الذي يمكنه الاتكاء عليه للوصول لقدر أكبر من العلم ينفع به نفسه ويبني به بلاده‎.‎

IMG-20220327-WA0180
IMG-20220327-WA0180
طريق تحصيل العام الدراسي الرئيس طالب تحليل

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وسط إقبال كثير من المصريين لشرائها.. آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى 18%

الأرصاد الجوية تطلق تحذيراتها للمواطنين بسبب الطقس

كيروش يدرس الاستعانة بحمدى فتحى كليبرو متقدم أمام السنغال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون يقتحمون فندقا بالقدس وشرطة الاحتلال تعتقل مُحاميًا فلسطينيًا

شكري يصل إسرائيل لحضور اجتماع وزراء خارجية 4 دول بينهم أمريكا (صور)

وزير الجيش الإسرائيلى يجتمع مع أنتونى بلينكن