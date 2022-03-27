«تعليم بورسعيد» يوجه بمتابعة طلاب الشهادة الإعدادية ضعاف التحصيل الدراسى

وجّه الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، الإدارات المختصة بالاستمرار فى متابعة طلاب الشهادة الإعدادية ضعاف التحصيل الدراسي في ‏المواد الدراسية الأساسية، بهدف معالجة القصور في ذلك الشأن.‏

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمديرى العموم والإدارات التعليمية ووكلائها ومديري المراحل التعليمية، بحضور أحمد والي وكيل المديرية وعلاء الدسوقي، مدير عام إدارة التعليم ‏العام، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.‏

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد، أنه بناء على التحليل العلمي الدقيق لنتائج إمتحانات الفصل الأول من العام الدراسى 2021 – 2022 للشهادة الإعدادية تم وضع برنامج علاجي ‏للطلاب ضعاف التحصيل الدراسي، الذين حققوا نسبة 30% فيما أقل فى نتائج الامتحانات بكل الإدارات التعليمية.‏

وأضاف الدكتور أكرم، أن تجهيز خطة علاج ضعف التحصيل الدراسى من أول خطوات النجاح فى تدارك أوجه القصور لدى الطلاب، حيث توفر الخطة طريقا منطقيا منظما، ‏مبني على خطوات علمية وتربوية دقيقة، تهدف إلى تعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف لدى الطالب‎.‎

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الهدف من التحصيل الدراسي، هو بناء عقول الطلاب بما يتناسب مع مقتضيات الثقافة والعالم المحيط ما يؤدى إلى إعداد مواطن واع بحقوقه ‏وواجباته، وله الحد الأدنى من المعرفة الذي يمكنه الاتكاء عليه للوصول لقدر أكبر من العلم ينفع به نفسه ويبني به بلاده‎.‎