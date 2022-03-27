حجز محاكمة قاتل زوجته عرفيًا فى الشرقية لجلسة 1 يونيو

حجزت محكمة جنايات الشرقية، اليوم الأحد، محاكمة قاتل نجل زوجته «عرفيا»، لجلسة 1 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وقد تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا وفاة شخص يدعى «مصطفى.ط. ا» 17 عاما إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين وقوع أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة المجني عليه عرفيا ويعمل سائق «توك توك» حيث وقعت مشاجرة بين المتهم وزوجته فيما تدخل ابنها للدفاع عنها فقام المتهم بالتعدي عليه وسدد له طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاح أبيض ما أدى لوفاته.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة، ثم صرحت بالدفن، كما أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.