الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبدالغفار» يوجه بزيادة الطاقة الاستيعابية للحضانات وأجهزة الغسيل الكلوي بمستشفى هليوبوليس

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مستشفى "هليوبوليس" بمنطقة مصر الجديدة، اليوم الأحد، لمتابعة سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على جميع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن جولة الوزير بالمستشفى شملت تفقد أقسام (الرعاية المركزة، حضانات الأطفال، القسطرة القلبية، عناية القلب، الأسنان، الأشعة)، بالإضافة إلى تفقد العيادات الخارجية، للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى بتلك الأقسام.

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الدكتور خالد عبد الغفار

وتابع "عبد الغفار" أن الوزير وجه بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى بأقسام الحضانات والغسيل الكلوي، مؤكدًا أهمية تلك المستشفى نظرًا لموقعها الجغرافي الهام وخدمتها لعدد كبير من الأهالي، وكذلك خدمتها لحوادث الطرق السريعة، منذ إنشائها في عام 1950.

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الدكتور خالد عبد الغفار

وأضاف أن الوزير تفقد أيضًا مركز التطعيمات المتواجد داخل المستشفى لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، واطمأن على توافر أنواع اللقاحات كافة، ونسب تردد المواطنين والعاملين بالمستشفى لتلقي الجرعات (الأولى، الثانية، التنشيطية)، حيث تم من خلاله تطعيم 120 ألف مواطن منذ شهر مارس العام الماضي 2021.

ولفت عبد الغفار إلى أن مستشفى "هليوبوليس" أحد مستشفيات المؤسسة العلاجية، وتقدم خدمات طبية ذات جودة عالية للمرضى في العديد من التخصصات، موضحًا أن المستشفى يضم ٢١٠ سرير داخلي، و 60 سرير رعاية، و 7 غرف عمليات، وحدة قسطرة قلبية، وحدة أشعة تشخيصية كاملة، ومعامل، وعيادات خارجية، وحدة الغسيل الكلوي بطاقة 16 سرير، و12 سرير أطفال مبتسرين، و12 سرير بوحدة السكتة الدماغية، بالإضافة إلى قسم الاستقبال والطوارئ، ويعمل على مدار 24 ساعة في جميع التخصصات.

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وزير التعليم العالي الصحة مستشفي هليوبوليس حضانات الأطفال الغسيل الكلوي

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