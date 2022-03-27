الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سائق في تصادم سيارة ملاكي بنقل بطريق بنها المنصورة

حادث مروري
حادث مروري

شهد طريق بنها المنصورة دائرة مركز شرطة كفر شكر، الأحد، حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالطماطم وأخرى ملاكى، والذي أسفر عن إصابة مواطن.

تحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصاب للمستشفى.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالطماطم وأخرى ملاكي بطريق بنها المنصورة بنطاق مدينة كفر شكر.

انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالطماطم وأخرى ملاكى بنطاق مدينة كفر شكر وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة النقل وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

المنصورة غرفة عمليات حادث تصادم رجال المرور الإجراءات القانونية مركز شرطة الإدارة العامة امن القليوبية

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وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

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