أوكرانيا: القوات الروسية تحاول تطويق وحصار قواتنا شرق البلاد

أكد مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تحاول تطويق وحصار قوات بلاده شرقًا.

وقال أريستوفيتش إن القوات الأوكرانية تشن هجمات صغيرة مضادة، فيما يحاول الجيش الروسي تطويقها في شرق البلاد، وفقًا لـ«رويترز».

هذا، وكان الجيش الأوكراني أعلن في بيان بوقت سابق اليوم، أن قواته صامدة في العديد من الجبهات، لاسيما جنوبا وشرقاً، لافتا إلى أن القوات الروسية تعيد تموضعها في بعض الأماكن.

في حين أوضحت المخابرات أن بعض المناطق التي دخلتها القوات الروسية لاسيما في الجنوب الشرقي أو شرق البلاد، ستشهد قريبا حرب شوارع وعصابات.

وفي وقت سابق، سلمت وزارة الطوارئ الروسية، أكثر من 350 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا وإقليم دونباس، وتشمل الشحنة مواد غذائية وأدوية.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه تم تسليم الدفعة التالية من المساعدات الإنسانية التي يبلغ حجمها الإجمالي أكثر من 350 طنا بواسطة قافلة تضم 37 شاحنة من مركزي الإنقاذ دونسكوي ونوجينسك التابعين لوزارة الطوارئ الروسية" ـ مشيرة إلى أن هذه المساعدات تتضمن مواد غذائية ومواد طبية وأدوية ومواد الاستخدام اليومي الضرورية.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق قافلة مساعدات إنسانية إلى قرى في محيط مقاطعة تشيرنيغوف في أوكرانيا تشمل عدة أطنان من المواد الأولية من ماء وغذاء ودواء للمدنيين ويجري إيصالها إليهم بحماية من القوات الروسية.. وقدمت روسيا منذ بداية المهمة الإنسانية، أكثر من 8.5 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس إقليم "لوجانسك" ليونيد باسيتشنيك، اليوم الأحد، أنه لا يستبعد إجراء استفتاء فى المستقبل القريب على انضمام الجمهورية إلى روسيا.

وقال باسيتشنيك فى تصريحات خاصة لـ"روسيا اليوم"، إن "شعب لوجانسك تعرض لمعاناة شديدة على مدى السنوات الثماني الماضية بسبب قصف القوميين والحصار المفروض على المنطقة من قبل كييف".

وأشار إلى أنه لا أحد يدعم الجمهورية غير روسيا، مضيفا أن غالبية سكان لوجانسك يأملون أن تصبح الجمهورية جزءا من روسيا.