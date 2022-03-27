الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: القوات الروسية تحاول تطويق وحصار قواتنا شرق البلاد

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تحاول تطويق وحصار قوات بلاده شرقًا.

وقال أريستوفيتش إن القوات الأوكرانية تشن هجمات صغيرة مضادة، فيما يحاول الجيش الروسي تطويقها في شرق البلاد، وفقًا لـ«رويترز».

هذا، وكان الجيش الأوكراني أعلن في بيان بوقت سابق اليوم، أن قواته صامدة في العديد من الجبهات، لاسيما جنوبا وشرقاً، لافتا إلى أن القوات الروسية تعيد تموضعها في بعض الأماكن.

في حين أوضحت المخابرات أن بعض المناطق التي دخلتها القوات الروسية لاسيما في الجنوب الشرقي أو شرق البلاد، ستشهد قريبا حرب شوارع وعصابات.

وفي وقت سابق،  سلمت وزارة الطوارئ الروسية، أكثر من 350 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا وإقليم دونباس، وتشمل الشحنة مواد غذائية وأدوية.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه تم تسليم الدفعة التالية من المساعدات الإنسانية التي يبلغ حجمها الإجمالي أكثر من 350 طنا بواسطة قافلة تضم 37 شاحنة من مركزي الإنقاذ دونسكوي ونوجينسك التابعين لوزارة الطوارئ الروسية" ـ مشيرة إلى أن هذه المساعدات تتضمن مواد غذائية ومواد طبية وأدوية ومواد الاستخدام اليومي الضرورية.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق قافلة مساعدات إنسانية إلى قرى في محيط مقاطعة تشيرنيغوف في أوكرانيا تشمل عدة أطنان من المواد الأولية من ماء وغذاء ودواء للمدنيين ويجري إيصالها إليهم بحماية من القوات الروسية.. وقدمت روسيا منذ بداية المهمة الإنسانية، أكثر من 8.5 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس إقليم "لوجانسك" ليونيد باسيتشنيك، اليوم الأحد، أنه لا يستبعد إجراء استفتاء فى المستقبل القريب على انضمام الجمهورية إلى روسيا.

وقال باسيتشنيك فى تصريحات خاصة لـ"روسيا اليوم"، إن "شعب لوجانسك تعرض لمعاناة شديدة على مدى السنوات الثماني الماضية بسبب قصف القوميين والحصار المفروض على المنطقة من قبل كييف".

وأشار إلى أنه لا أحد يدعم الجمهورية غير روسيا، مضيفا أن غالبية سكان لوجانسك يأملون أن تصبح الجمهورية جزءا من روسيا.

الرئيس الأوكراني القوات الروسية أوليكسي أريستوفيتش الجيش الروسي حصار

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

وسط إقبال كثير من المصريين لشرائها.. آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى 18%

الأرصاد الجوية تطلق تحذيراتها للمواطنين بسبب الطقس

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

«يا بتاع الصنايع» هكذا وصفت أمينة رزق أحمد زكى لقبوله دور طه حسين فى «الأيام»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

ماجد حبته

بايدن على الحدود.. تقريبًا!

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يجتمع مع أنتونى بلينكن

إسرائيل تصادق على إقامة 4 مستوطنات جديدة فى النقب

إسرائيل: لن نسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية