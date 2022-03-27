الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة موظفي مركز شباب كفر البطيخ في دمياط للتحقيق

عاطف عبد الهادى مدير
عاطف عبد الهادى مدير عام المديرية الشباب

تفقد عاطف عبد الهادى مدير عام المديرية الشباب والرياضة بدمياط، خلال جولة مفاجئة مركز شباب كفر البطيخ وإدارة كفر البطيخ لمتابعة الأنشطة وسير العمل بها، حيث قام بالاطلاع على السجلات والملفات الخاصة بالأنشطة.

ومن خلال المتابعة، تبين عدم وجود العاملين بالمركز المذكور ما أدى إلى اتخاذ قرار من المدير العام بتحويل العاملين بإدارة كفر البطيخ ومركز شباب كفر البطيخ للتحقيق للوقوف على أسباب التراخي في الانتظام بالعمل، وبمتابعة إدارة كفر البطيخ تبين وجود المسئول المالي بالإدارة فقط وتمت مراجعة سجلات حضور وانصراف العاملين.

كما شدد عبدالهادي على ضرورة الرقابة على أداء العاملين لتحقيق الانضباط وتحسين سير العمل، مؤكدا معاقبة كل من يتهاون ويقصر فى عمله ومكافأة من يعمل بجد وإخلاص واجتهاد.

دمياط إقليم محافظة دمياط كفر البطيخ أحداث دمياط

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